Squeeze-out

Yuri_T
Возможно я не точно выразился - "обокрали!" это сам факт сквиз-аута.
А вот спорить по цене, самое то. Тут все ясно. Есть текущая оценка, есть альтернативная. Если потенциальный профит выше расходов, то почему и не судится?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28
Yuri_T
Возможно я не точно выразился - "обокрали!" это сам факт сквиз-аута.
А вот спорить по цене, самое то. Тут все ясно. Есть текущая оценка, есть альтернативная. Если потенциальный профит выше расходов, то почему и не судится?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:23
- цена официально оспараивается по 3 компаниям, еще по 1 обществу есть уже судебные решения.
Подробней:
#StockWorld
Кто эти 3(Днен,?,?) и эта 1? Какое решение суда по этой 1-ой?
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