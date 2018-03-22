RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Squeeze-out

Squeeze-out
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28

Yuri_T
Возможно я не точно выразился - "обокрали!" это сам факт сквиз-аута.


А вот спорить по цене, самое то. Тут все ясно. Есть текущая оценка, есть альтернативная. Если потенциальный профит выше расходов, то почему и не судится?
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10235
З нами з: 02.09.08
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:23

- цена официально оспараивается по 3 компаниям, еще по 1 обществу есть уже судебные решения.
Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v ... d-sell-out
#StockWorld
Кто эти 3(Днен,?,?) и эта 1? Какое решение суда по этой 1-ой?
alex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 16.02.07
Подякував: 32 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20968)
23.03.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.