Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28

Yuri_T
Возможно я не точно выразился - "обокрали!" это сам факт сквиз-аута.


А вот спорить по цене, самое то. Тут все ясно. Есть текущая оценка, есть альтернативная. Если потенциальный профит выше расходов, то почему и не судится?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:23

- цена официально оспараивается по 3 компаниям, еще по 1 обществу есть уже судебные решения.
Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v ... d-sell-out
#StockWorld
Кто эти 3(Днен,?,?) и эта 1? Какое решение суда по этой 1-ой?
alex
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:16

alex
завтра поищу по контекстному поиску в реестре
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:24

ничего конкретно по сквизу не нашел, но есть любопытное дело по цене обязательного выкупа.
вот пару цитат:
13.12.2017 позивачем подано клопотання про ознайомлення із матеріалами справи та клопотання про призначення судово-економічної експертизи на вирішення якої поставити наступні запитання:
1) чи підтверджується документально та нормативно запропонована відповідачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,2 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:
- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;
- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;
- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;
- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;
2) чи підтверджується документально та нормативно запропонована позивачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 25,0013 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:
- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;
- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;
- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;
- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;
3) у випадку не підтвердження зазначених вище цін визначити документально та нормативно ціну викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23.03.2017 року.
Проведення експертизи просив доручити ТОВ "Фінансова компанія "Титан" (04128, м.Київ, вул. Академіка Туполєва,17, код ЄДРПОУ 32557350, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 459/17 від 24.05.2017).

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 провадження у справі № 923/628/17 зупинено та призначено судово - економічну експертизу, доручивши її проведення ТОВ "Фінансова компанія "Титан". Обов'язок по оплаті витрат на проведення судово-економічної експертизи покладено на позивача, після отримання відповідних рахунків від експертної установи. На вирішення експертам поставлено наступні питання:
1) чи підтверджується документально та нормативно запропонована відповідачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,2 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:
- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;
- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;
- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;
- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;
2) чи підтверджується документально та нормативно запропонована позивачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 25,0013 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:
- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;
- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;
- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;
- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;
3) у випадку не підтвердження зазначених вище цін визначити документально та нормативно ціну викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23.03.2017 року;
4) яка ринкова вартість пакету акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23 березня 2017 року.
Зобов'язано ТОВ "Фінансова компанія "Титан" надіслати копії експертного висновку сторонам у справі відповідно до вимог частини першої статті 42 ГПК України. Копію ухвали направлено до ТОВ "Фінансова компанія "Титан" з поштовим повідомленням.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою, ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» звернулося до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 у справі № 923/628/17 скасувати, передати справу для розгляду по суті до Господарського суду Херсонської області.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 22.02.2018 апеляційну скаргу ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» задоволено. Ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 у справі № 923/628/17 про зупинення провадження у справі та призначення судово-економічної експертизи скасовано.

рекомендую почитать.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72644507
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:34

а вот и выводы Одесской апелляции по указанному выше делу.
это приблизительно то, как будут поступать с нами.
скорее всего, придётся нести в суд "свой" акт оценки. непонятно на чем основанный.
думаю, это обстоятельство члены Комиссии учитывали, когда всякие Либановы с юристами рыжего готовили нормативку по сквизу.
З огляду на вищевикладене, по переконанню колегії суддів апеляційної інстанції, при прийнятті ухвали про призначення судової експертизи, господарський суд не обґрунтував неможливість самостійного встановлення судом фактичних обставин та перевірки правильності здійснення розрахунку при розгляді цієї справи, за результатами оцінки наявних у справі доказів у їх сукупності.

Колегія суддів вважає, що в порушення норм процесуального закону, місцевий господарський суд не навів обґрунтованих мотивів, які дали підстави для неможливості з'ясування фактичних обставин спору в межах господарського судочинства, зокрема наявність обґрунтованих сумнівів у наданих сторонами доказах, протиріч у наданих доказах, відсутність конкретних відомостей, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для справи з огляду на предмет спору та підстави позову.

У зв'язку з чим, з урахуванням конкретних обставин справи, ухвалу господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 року справі № 923/628/17 (про призначення судово-економічної експертизи) не можна визнати обґрунтованою та такою, що винесена з дотриманням норм процесуального права.

Як наслідок, необґрунтоване призначення судової експертизи призвело до прийняття господарським судом рішення про зупинення провадження у справі.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72416169
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:13

Yuri_T
Как сделать независимую оценку при полном отсутствии содействия со стороны дирекции АО? При этом не будучи акционером.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:09

St/2
вот потому эти твари и замкнули цепочку:
мажор назначает НС - мажор пишет в свой НС требование - НС определяет оценщика и уведомляет о цене.
и никакого тебе публичного обнародования оценки, ни одного требования к этому, никакой возможности провести рецензию за счет заявителя - обращением, к примеру, в Фонд Гос.Имущества, который есть регулятор оценщиков.
круг замкнулся. Либанов наверняка знал, что делает.

остаётся дождаться размещения годовой информации на Смиде и отталкиваться от этих фактических данных.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:52

  Yuri_T написав:St/2

Я думаю есть целый талмуд о правилах оценки. И только публичных данных будет недостаточно для проведения полноценный оценки. А не полноценную суд не примит.
Обложили со всех сторон.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:12

St/2
да, дела будут сложными.
я тут больше надеюсь не на себя, а на мотивацию крупных миноров.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 891011
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