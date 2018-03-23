Squeeze-out

Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 891011 Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28 Yuri_T

Возможно я не точно выразился - "обокрали!" это сам факт сквиз-аута.





А вот спорить по цене, самое то. Тут все ясно. Есть текущая оценка, есть альтернативная. Если потенциальный профит выше расходов, то почему и не судится? St/2

Повідомлень: 10238 З нами з: 02.09.08 Подякував: 654 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:23

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v ... d-sell-out

#StockWorld

Кто эти 3(Днен,?,?) и эта 1? Какое решение суда по этой 1-ой? - цена официально оспараивается по 3 компаниям, еще по 1 обществу есть уже судебные решения.Подробней:#StockWorldКто эти 3(Днен,?,?) и эта 1? Какое решение суда по этой 1-ой? alex

Повідомлень: 512 З нами з: 16.02.07 Подякував: 32 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 00:16 alex

завтра поищу по контекстному поиску в реестре Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12439 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 14:24

вот пару цитат:

13.12.2017 позивачем подано клопотання про ознайомлення із матеріалами справи та клопотання про призначення судово-економічної експертизи на вирішення якої поставити наступні запитання:

1) чи підтверджується документально та нормативно запропонована відповідачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,2 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:

- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;

- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;

- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;

- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;

2) чи підтверджується документально та нормативно запропонована позивачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 25,0013 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:

- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;

- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;

- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;

- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;

3) у випадку не підтвердження зазначених вище цін визначити документально та нормативно ціну викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23.03.2017 року.

Проведення експертизи просив доручити ТОВ "Фінансова компанія "Титан" (04128, м.Київ, вул. Академіка Туполєва,17, код ЄДРПОУ 32557350, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 459/17 від 24.05.2017).

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 провадження у справі № 923/628/17 зупинено та призначено судово - економічну експертизу, доручивши її проведення ТОВ "Фінансова компанія "Титан". Обов'язок по оплаті витрат на проведення судово-економічної експертизи покладено на позивача, після отримання відповідних рахунків від експертної установи. На вирішення експертам поставлено наступні питання:

1) чи підтверджується документально та нормативно запропонована відповідачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,2 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:

- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;

- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;

- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;

- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;

2) чи підтверджується документально та нормативно запропонована позивачем ціна викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 25,0013 грн. станом на 23.03.2017 року з урахуванням:

- балансу Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія»;

- дооцінки вартості майна Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» відповідно до оцінки. здійсненої при отриманні кредиту на суму 345 млн. грн.;

- з урахуванням необхідності відображення в балансі вартості товарних знаків;

- з урахуванням вартості права користування (права власності) виноградників площею 1400 га;

3) у випадку не підтвердження зазначених вище цін визначити документально та нормативно ціну викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23.03.2017 року;

4) яка ринкова вартість пакету акцій Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23 березня 2017 року.

Зобов'язано ТОВ "Фінансова компанія "Титан" надіслати копії експертного висновку сторонам у справі відповідно до вимог частини першої статті 42 ГПК України. Копію ухвали направлено до ТОВ "Фінансова компанія "Титан" з поштовим повідомленням.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою, ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» звернулося до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 у справі № 923/628/17 скасувати, передати справу для розгляду по суті до Господарського суду Херсонської області.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 22.02.2018 апеляційну скаргу ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» задоволено. Ухвалу Господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 у справі № 923/628/17 про зупинення провадження у справі та призначення судово-економічної експертизи скасовано.

рекомендую почитать.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72644507 ничего конкретно по сквизу не нашел, но есть любопытное дело по цене обязательного выкупа.вот пару цитат:рекомендую почитать. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12439 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 14:34

это приблизительно то, как будут поступать с нами.

скорее всего, придётся нести в суд "свой" акт оценки. непонятно на чем основанный.

думаю, это обстоятельство члены Комиссии учитывали, когда всякие Либановы с юристами рыжего готовили нормативку по сквизу.

З огляду на вищевикладене, по переконанню колегії суддів апеляційної інстанції, при прийнятті ухвали про призначення судової експертизи, господарський суд не обґрунтував неможливість самостійного встановлення судом фактичних обставин та перевірки правильності здійснення розрахунку при розгляді цієї справи, за результатами оцінки наявних у справі доказів у їх сукупності.



Колегія суддів вважає, що в порушення норм процесуального закону, місцевий господарський суд не навів обґрунтованих мотивів, які дали підстави для неможливості з'ясування фактичних обставин спору в межах господарського судочинства, зокрема наявність обґрунтованих сумнівів у наданих сторонами доказах, протиріч у наданих доказах, відсутність конкретних відомостей, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для справи з огляду на предмет спору та підстави позову.



У зв'язку з чим, з урахуванням конкретних обставин справи, ухвалу господарського суду Херсонської області від 13.12.2017 року справі № 923/628/17 (про призначення судово-економічної експертизи) не можна визнати обґрунтованою та такою, що винесена з дотриманням норм процесуального права.



Як наслідок, необґрунтоване призначення судової експертизи призвело до прийняття господарським судом рішення про зупинення провадження у справі.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72416169 а вот и выводы Одесской апелляции по указанному выше делу.это приблизительно то, как будут поступать с нами.скорее всего, придётся нести в суд "свой" акт оценки. непонятно на чем основанный.думаю, это обстоятельство члены Комиссии учитывали, когда всякие Либановы с юристами рыжего готовили нормативку по сквизу. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12439 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 16:13 Yuri_T

Как сделать независимую оценку при полном отсутствии содействия со стороны дирекции АО? При этом не будучи акционером. St/2

Повідомлень: 10238 З нами з: 02.09.08 Подякував: 654 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 17:09 St/2

вот потому эти твари и замкнули цепочку:

мажор назначает НС - мажор пишет в свой НС требование - НС определяет оценщика и уведомляет о цене.

и никакого тебе публичного обнародования оценки, ни одного требования к этому, никакой возможности провести рецензию за счет заявителя - обращением, к примеру, в Фонд Гос.Имущества, который есть регулятор оценщиков.

круг замкнулся. Либанов наверняка знал, что делает.



остаётся дождаться размещения годовой информации на Смиде и отталкиваться от этих фактических данных. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12439 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 17:52 Yuri_T написав: St/2



Я думаю есть целый талмуд о правилах оценки. И только публичных данных будет недостаточно для проведения полноценный оценки. А не полноценную суд не примит.

Обложили со всех сторон. Я думаю есть целый талмуд о правилах оценки. И только публичных данных будет недостаточно для проведения полноценный оценки. А не полноценную суд не примит.Обложили со всех сторон. St/2

Повідомлень: 10238 З нами з: 02.09.08 Подякував: 654 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 18:12 St/2

да, дела будут сложными.

я тут больше надеюсь не на себя, а на мотивацию крупных миноров. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12439 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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