Squeeze-out

Эмитенты, в которых на момент вступления закона в силу 95% акций уже были в одних руках, а тип общества был изменен с ПАО на ЧАО, были освобождены от использования рыночной цены акций (биржевой курс) для определения цены выкупа. Им достаточно обратиться к любому из «600-700 оценщиков», которые могут проводить оценку компаний. Гарантию, что среди них нет «ручных» оценщиков, которые по просьбе мажоритария подпишут заниженную оценку акций, не дает никто. По словам собеседника FinClub, который участвовал в подготовке закона, такое исключение предусмотрели по просьбе депутатов «Оппозиционного блока», которые очень близки к Ринату Ахметову. Одним из соавторов закона выступил Юрий Воропаев, проработавший с десяток лет в структурах СКМ Рината Ахметова, а «Оппозиционный блок» в итоге дал 100% голосов фракции, без которых закон о сквиз-ауте не приняли бы. «”Оппозиционный блок” голосовал только из-за этих статей. Ведь компания СКМ планомерно готовилась к этому еще с нулевых годов, аккумулируя свою долю в предприятиях до 95%, чтобы потом уйти с невыгодных ей биржевых торгов», – рассказал собеседник. https://finclub.net/analytics/minoritar ... ktsij.html
Коллеги, было бы интересно услышать Ваше мнение о ближайшей тактике. В частности, есть ли смысл пока не обращаться за выплатой по сквизу? Имеет ли это смысл, если вдруг сквиз в будущем заблочат или отменят или еще что (мечтательно)?
Мечтательный бычок написав:Коллеги, было бы интересно услышать Ваше мнение о ближайшей тактике. В частности, есть ли смысл пока не обращаться за выплатой по сквизу? Имеет ли это смысл, если вдруг сквиз в будущем заблочат или отменят или еще что (мечтательно)?
Я деньги по Днен и Заен забрал еще месяц назад. Не вижу смысл еще терять на инфляции и возможной девальвации. Дела, возможно, будут длиться годами, и результат непредсказуем для миноритария. Если цены в результате судов будут пересмотрены вверх, не расстроюсь). Получу доплаты, т.к. в случае положительного для миноров решения, обязаны будут доплатить всем, а не индивидуально, обратившимся в суд. Ниже цен в результате судов точно не будут. Но и не вижу возможносности обратного процесса, с возвратом бумаг минорам и денег барыгам.