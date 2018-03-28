Squeeze-out

Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35

Эмитенты, в которых на момент вступления закона в силу 95% акций уже были в одних руках, а тип общества был изменен с ПАО на ЧАО, были освобождены от использования рыночной цены акций (биржевой курс) для определения цены выкупа. Им достаточно обратиться к любому из «600-700 оценщиков», которые могут проводить оценку компаний. Гарантию, что среди них нет «ручных» оценщиков, которые по просьбе мажоритария подпишут заниженную оценку акций, не дает никто.По словам собеседника FinClub, который участвовал в подготовке закона, такое исключение предусмотрели по просьбе депутатов «Оппозиционного блока», которые очень близки к Ринату Ахметову. Одним из соавторов закона выступил Юрий Воропаев, проработавший с десяток лет в структурах СКМ Рината Ахметова, а «Оппозиционный блок» в итоге дал 100% голосов фракции, без которых закон о сквиз-ауте не приняли бы. «”Оппозиционный блок” голосовал только из-за этих статей. Ведь компания СКМ планомерно готовилась к этому еще с нулевых годов, аккумулируя свою долю в предприятиях до 95%, чтобы потом уйти с невыгодных ей биржевых торгов», – рассказал собеседник.