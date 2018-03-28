Squeeze-out

Эмитенты, в которых на момент вступления закона в силу 95% акций уже были в одних руках, а тип общества был изменен с ПАО на ЧАО, были освобождены от использования рыночной цены акций (биржевой курс) для определения цены выкупа. Им достаточно обратиться к любому из «600-700 оценщиков», которые могут проводить оценку компаний. Гарантию, что среди них нет «ручных» оценщиков, которые по просьбе мажоритария подпишут заниженную оценку акций, не дает никто. По словам собеседника FinClub, который участвовал в подготовке закона, такое исключение предусмотрели по просьбе депутатов «Оппозиционного блока», которые очень близки к Ринату Ахметову. Одним из соавторов закона выступил Юрий Воропаев, проработавший с десяток лет в структурах СКМ Рината Ахметова, а «Оппозиционный блок» в итоге дал 100% голосов фракции, без которых закон о сквиз-ауте не приняли бы. «”Оппозиционный блок” голосовал только из-за этих статей. Ведь компания СКМ планомерно готовилась к этому еще с нулевых годов, аккумулируя свою долю в предприятиях до 95%, чтобы потом уйти с невыгодных ей биржевых торгов», – рассказал собеседник. https://finclub.net/analytics/minoritar ... ktsij.html
Коллеги, было бы интересно услышать Ваше мнение о ближайшей тактике. В частности, есть ли смысл пока не обращаться за выплатой по сквизу? Имеет ли это смысл, если вдруг сквиз в будущем заблочат или отменят или еще что (мечтательно)?
Мечтательный бычок написав:Коллеги, было бы интересно услышать Ваше мнение о ближайшей тактике. В частности, есть ли смысл пока не обращаться за выплатой по сквизу? Имеет ли это смысл, если вдруг сквиз в будущем заблочат или отменят или еще что (мечтательно)?
Я деньги по Днен и Заен забрал еще месяц назад. Не вижу смысл еще терять на инфляции и возможной девальвации. Дела, возможно, будут длиться годами, и результат непредсказуем для миноритария. Если цены в результате судов будут пересмотрены вверх, не расстроюсь). Получу доплаты, т.к. в случае положительного для миноров решения, обязаны будут доплатить всем, а не индивидуально, обратившимся в суд. Ниже цен в результате судов точно не будут. Но и не вижу возможносности обратного процесса, с возвратом бумаг минорам и денег барыгам.
Мечтательный бычок написав:Коллеги, было бы интересно услышать Ваше мнение о ближайшей тактике. В частности, есть ли смысл пока не обращаться за выплатой по сквизу? Имеет ли это смысл, если вдруг сквиз в будущем заблочат или отменят или еще что (мечтательно)?
Я деньги по Днен и Заен забрал еще месяц назад. Не вижу смысл еще терять на инфляции и возможной девальвации. Дела, возможно, будут длиться годами, и результат непредсказуем для миноритария. Если цены в результате судов будут пересмотрены вверх, не расстроюсь). Получу доплаты, т.к. в случае положительного для миноров решения, обязаны будут доплатить всем, а не индивидуально, обратившимся в суд. Ниже цен в результате судов точно не будут. Но и не вижу возможносности обратного процесса, с возвратом бумаг минорам и денег барыгам.
Вы правильно поступили. Но есть мнение, что с "ахметинвестом" процедура доплат по недооцененным сквизам, будет такая же, как и с двд.по укрнефти. Под лежачий камень ... О тактике. Начинать (как бы не хотелось) с эмитента, дальше требовать от Регулятора исполнения им своих обязанностей. В дальнейшем можно подать в суд и на НКЦПФР "про бездіяльність". Не совсем ясно, у Кинто есть отчет об оценке ? ! Как понял из интервью, обращаются сразу в ФДМУ. В любом случае, можно попробовать и так Это же как надо ненавидеть остаток миноров (азовсталь, ильича), чтобы поставить такую цену Думали "прокатит", как з правочином по переходу в ПрАТ. хер ))
мне кажется, рано что-то начинать. если крупняк доберётся до отчетов оценщиков, то и нам перепадёт информация. месяц-другой можно спокойно улыбаться и махать.
Возможно я некорректно спросил. Главное что интересует: не является ли негативом для дальнейших действий факт того, что акционер забрал деньги (как подтверждение того, что акционер согласился/смирился, деньги забрал и типа дальнейшие претензии никчемны)?