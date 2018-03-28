Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44
Re: Squeeze-out
Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:46
user412
достаточно, и в любое отделение ПУМБ.
но если не приходило письмо, что странно, и адрес не совпадёт с данными реестра, могут быть вопросы по идентификации.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50
Yuri_T
Пасиба!
просил хранителя актуализировать адрес еще осенью, но похоже надо проверять..
Кризис близко! (январь 2018)
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