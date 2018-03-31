Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44
Re: Squeeze-out
Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:46
user412
достаточно, и в любое отделение ПУМБ.
но если не приходило письмо, что странно, и адрес не совпадёт с данными реестра, могут быть вопросы по идентификации.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50
Yuri_T
Пасиба!
просил хранителя актуализировать адрес еще осенью, но похоже надо проверять..
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:56
AZST
Чи мав право BARLENCO LTD надсилати публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ?
Згідно п.4 статті 65.2 "Закону про акціонерні товариства" для цього необхідно виконати статті 65 і 65.1.
15.01.2018 Metinvest B.V. став власником значного контрольного пакету акцій (отримавши уже 75,18456 %), але згідно п.1 сатті 65.1 не надіслав необхідні дані до НКЦПФР. Інша деталь: ми також не знаємо за якою ціною він купив ці акції, але згідно п.2 статті 65.1 на сайті ця ціна мала з'явитись.
Отже ст.65.1 не дотримана, отже публічна безвідклична вимога не має права на життя ?
Також є п.6,7 статті 65.2 про подвійну ціну і т.д.
Що думаєте ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01
Рінат Ахметов вирішив заробити на власних робітниках, позбавивши їх навіть ілюзорної віри в справедливість.
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