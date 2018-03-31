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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44

Re: Squeeze-out

Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:46

user412
достаточно, и в любое отделение ПУМБ.
но если не приходило письмо, что странно, и адрес не совпадёт с данными реестра, могут быть вопросы по идентификации.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50

Yuri_T
Пасиба!
просил хранителя актуализировать адрес еще осенью, но похоже надо проверять..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:56

AZST

Чи мав право BARLENCO LTD надсилати публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ?
Згідно п.4 статті 65.2 "Закону про акціонерні товариства" для цього необхідно виконати статті 65 і 65.1.
15.01.2018 Metinvest B.V. став власником значного контрольного пакету акцій (отримавши уже 75,18456 %), але згідно п.1 сатті 65.1 не надіслав необхідні дані до НКЦПФР. Інша деталь: ми також не знаємо за якою ціною він купив ці акції, але згідно п.2 статті 65.1 на сайті ця ціна мала з'явитись.
https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/105110
Отже ст.65.1 не дотримана, отже публічна безвідклична вимога не має права на життя ?
Також є п.6,7 статті 65.2 про подвійну ціну і т.д.

Що думаєте ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01

https://www.youtube.com/watch?v=gVwPeB3 ... e=youtu.be
Рінат Ахметов вирішив заробити на власних робітниках, позбавивши їх навіть ілюзорної віри в справедливість.
Філ
 
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  #<1 ... 10111213
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