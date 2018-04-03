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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44

Re: Squeeze-out

Если письмо еще не приходило, какие нужны документы, чтобы забрать деньги по сквизу Днена?
Паспорта + ИНН достаточно?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:46

user412
достаточно, и в любое отделение ПУМБ.
но если не приходило письмо, что странно, и адрес не совпадёт с данными реестра, могут быть вопросы по идентификации.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50

Yuri_T
Пасиба!
просил хранителя актуализировать адрес еще осенью, но похоже надо проверять..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:56

AZST

Чи мав право BARLENCO LTD надсилати публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ?
Згідно п.4 статті 65.2 "Закону про акціонерні товариства" для цього необхідно виконати статті 65 і 65.1.
15.01.2018 Metinvest B.V. став власником значного контрольного пакету акцій (отримавши уже 75,18456 %), але згідно п.1 сатті 65.1 не надіслав необхідні дані до НКЦПФР. Інша деталь: ми також не знаємо за якою ціною він купив ці акції, але згідно п.2 статті 65.1 на сайті ця ціна мала з'явитись.
https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/105110
Отже ст.65.1 не дотримана, отже публічна безвідклична вимога не має права на життя ?
Також є п.6,7 статті 65.2 про подвійну ціну і т.д.

Що думаєте ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 04:27

Re: Squeeze-out

Добрый день.
Комиссия обещаеть "бороться за справедливость".
https://www.facebook.com/groups/CorgovU ... 514536573/

Автор этого поста непосредственно приложила руку к сквизам.

Если кто-то уже принят в ту группу, можете у нее спросить, что они предпринимают по поводу сквизов по АЗСТ, ММКИ, СГОК, учитывая, что в отчетности Метинвеста за 2017 год есть оценка Металлургического и железорудного сегментов холдинга.Metallurgical segment. As at 31 December 2016, the Metallurgical segment’s recoverable amount is USD 5,283 million
Mining segment. As at 31 December 2016, the recoverable amount of the Mining segment is USD 2,036 million
Т.е. сам себе Ахметов оценивает Металлургию в 5.2 млрд долл, а рудный сегмент в 2 млрд долл.В Металлургии 80% стоимости - это Азовсталь и Ильича.
Таким образом, оценка, которую Метинвест дает миноритариям в 10-50 раз меньше, чем реальная.

https://www.metinvestholding.com/upload ... cation.pdf
страничка 27 очетности
smmmanagerua
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 05:13

Re: Squeeze-out

Кто-то уже обращался по ГОКам, Азовке и ММК Ильича в НКЦБФР?
smmmanagerua
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01

https://www.youtube.com/watch?v=gVwPeB3 ... e=youtu.be
Рінат Ахметов вирішив заробити на власних робітниках, позбавивши їх навіть ілюзорної віри в справедливість.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:11

  Serhij написав:Чи мав право BARLENCO LTD надсилати публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ?
Згідно п.4 статті 65.2 "Закону про акціонерні товариства" для цього необхідно виконати статті 65 і 65.1.
15.01.2018 Metinvest B.V. став власником значного контрольного пакету акцій (отримавши уже 75,18456 %), але згідно п.1 сатті 65.1 не надіслав необхідні дані до НКЦПФР. Інша деталь: ми також не знаємо за якою ціною він купив ці акції, але згідно п.2 статті 65.1 на сайті ця ціна мала з'явитись.
https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/105110
Отже ст.65.1 не дотримана, отже публічна безвідклична вимога не має права на життя ?
Також є п.6,7 статті 65.2 про подвійну ціну і т.д.

Що думаєте ?



Я об этом уже 2 недели пишу, что сначала нужно понять имеет ли право Barlenko на сквиз. Я считаю что не имеет , причин для оспаривания масса. Цена выкупа это уже вторичный процесс . Передал полномочия юристу , изложил свое виденье , пусть занимается и оспаривает.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:12

Re: Squeeze-out

ребята кто будет судиться по Азовке? мну возьмете паравозиком
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:49

Re: Squeeze-out

Поскольку НКЦБФР не спешит отвечать на вопросы о предпринятых действиях, предлагаю всем пострадавшим от squeeze out отметиться в комментариях у Тимура Хромаева. https://www.facebook.com/timur.khromaev ... 8849815158
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