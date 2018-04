Squeeze-out

Додано: Нед 01 кві, 2018 04:27

Добрый день.Комиссия обещаеть "бороться за справедливость".Автор этого поста непосредственно приложила руку к сквизам.Если кто-то уже принят в ту группу, можете у нее спросить, что они предпринимают по поводу сквизов по АЗСТ, ММКИ, СГОК, учитывая, что в отчетности Метинвеста за 2017 год есть оценка Металлургического и железорудного сегментов холдинга.Metallurgical segment. As at 31 December 2016, the Metallurgical segment’s recoverable amount is USD 5,283 millionMining segment. As at 31 December 2016, the recoverable amount of the Mining segment is USD 2,036 millionТ.е. сам себе Ахметов оценивает Металлургию в 5.2 млрд долл, а рудный сегмент в 2 млрд долл.В Металлургии 80% стоимости - это Азовсталь и Ильича.Таким образом, оценка, которую Метинвест дает миноритариям в 10-50 раз меньше, чем реальная.страничка 27 очетности