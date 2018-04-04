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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:03
Vladimir1977 написав:
ребята кто будет судиться по Азовке? мну возьмете паравозиком
присоединяюсь! возьмусь на борт по AZST.
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Мечтательный бычок
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