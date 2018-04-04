присоединяюсь! возьмусь на борт по AZST.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:03
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:36
Re: Squeeze-out
чув від одного юриста що є рішення суду про заборону оскарження ціни акцій при сквіз ауті (самого рішення так і не знайшов )
ось так :(
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:12
SGOK списан со счетов.
деньги уже в банке.
дата начала выплат пока не известна.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:11
SGOK
Yuri_T
Прощай, SGOK! У меня тоже списали.
Если не ошибаюсь - дата начала расчетов - с 01.05.18.
ЗЫ. Уточнил. В письме такая формулировка: Выплаты начнут осуществляться ориентировочно с 01.05.18. Что значит это "ориентировочно" - можно только догадаться.
ЗЗЫ. Вторые дивиденды (0,77 на акцию) так до сих пор и не выплатили. Хотя обещали вот-вот (а звонил я им 14 марта).
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:32
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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