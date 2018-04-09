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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:03

  Vladimir1977 написав:ребята кто будет судиться по Азовке? мну возьмете паравозиком

присоединяюсь! возьмусь на борт по AZST.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:36

Re: Squeeze-out

чув від одного юриста що є рішення суду про заборону оскарження ціни акцій при сквіз ауті (самого рішення так і не знайшов :()
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:12

SGOK списан со счетов.
деньги уже в банке.
дата начала выплат пока не известна.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:11

SGOK

Yuri_T
Прощай, SGOK! У меня тоже списали.
Если не ошибаюсь - дата начала расчетов - с 01.05.18.

ЗЫ. Уточнил. В письме такая формулировка: Выплаты начнут осуществляться ориентировочно с 01.05.18. Что значит это "ориентировочно" - можно только догадаться.
ЗЗЫ. Вторые дивиденды (0,77 на акцию) так до сих пор и не выплатили. Хотя обещали вот-вот (а звонил я им 14 марта).
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:32

  Dimar написав:Вторые дивиденды (0,77 на акцию) так до сих пор и не выплатили

аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:27

Re: Squeeze-out

https://petition.president.gov.ua/petition/44116 Скептически к этому отношусь, но тут как думается мне, чем больше движений со стороны акционеров, тем лучше. Подписал.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:24

Re: Squeeze-out

Если не сложно. Потеребите, пожалуйста, Либанова, под этим постом, чтобы он что-то ответил по поводу действий НКЦБФР
https://www.facebook.com/max.libanov/po ... 7115998754
smmmanagerua
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