Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:03
Vladimir1977 написав:
ребята кто будет судиться по Азовке? мну возьмете паравозиком
присоединяюсь! возьмусь на борт по AZST.
Мечтательный бычок
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:36
чув від одного юриста що є рішення суду про заборону оскарження ціни акцій при сквіз ауті (самого рішення так і не знайшов
)
ось так :(
d_12
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:12
SGOK списан со счетов.
деньги уже в банке. дата начала выплат пока не известна.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:11
Yuri_T Прощай, SGOK! У меня тоже списали. Если не ошибаюсь - дата начала расчетов - с 01.05.18. ЗЫ. Уточнил. В письме такая формулировка: Выплаты начнут осуществляться ориентировочно с 01.05.18. Что значит это "ориентировочно" - можно только догадаться. ЗЗЫ. Вторые дивиденды (0,77 на акцию) так до сих пор и не выплатили. Хотя обещали вот-вот (а звонил я им 14 марта).
Dimar
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:32
Dimar написав:
Вторые дивиденды (0,77 на акцию) так до сих пор и не выплатили
аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:27
https://petition.president.gov.ua/petition/44116
Скептически к этому отношусь, но тут как думается мне, чем больше движений со стороны акционеров, тем лучше. Подписал.
Пенсионер
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:24
Если не сложно. Потеребите, пожалуйста, Либанова, под этим постом, чтобы он что-то ответил по поводу действий НКЦБФР
https://www.facebook.com/max.libanov/po ... 7115998754
smmmanagerua
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:20
MMKI и AZST - гуд бай. списаны.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:11
AZST - кто-нибудь деньги снимал уже в ПУМБе?
Мечтательный бычок
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:47
Мечтательный бычок написав:
AZST - кто-нибудь деньги снимал уже в ПУМБе?
Сегодня был, за ммки получил . По Азовстали сказали что выплаты начнут с 01.05.
Считаю это нарушение, написал заяву им
reestr
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