sansey написав:СевГОК
ИнГОК
http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html
Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
Отсквизили по 2,56 грн./акцию
Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:23
Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
Отсквизили по 2,56 грн./акцию
Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:46
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:04
Судиться нужно , а не ходить подачки получать в банк . Я в банк не ногой , иск готовится .
AA+
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:09
Re: Squeeze-out
а по Азовке какой результат?
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:10
Re: Squeeze-out
Кто знает кто поделиться?
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:11
Re: Squeeze-out
Пожалуйста а на основании чего иск?
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18
Почитайте ветку за последний месяц , там многое можно понять . У каждого свои основания . Сколько юристов - столько и мнений . Если интересует мои основания , пишите в личку .
AA+
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