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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:23

  sansey написав:СевГОК
ИнГОК
http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html


Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

Отсквизили по 2,56 грн./акцию :shock: :shock: :shock:

Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:46

  reestr написав:
  Мечтательный бычок написав:AZST - кто-нибудь деньги снимал уже в ПУМБе?

Сегодня был, за ммки получил . По Азовстали сказали что выплаты начнут с 01.05.
Считаю это нарушение, написал заяву им


Заяву про сроки?? Или про цену выкупа?? Или про то, что они все там п...сы с этими сквизами??
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:04

  sansey написав:
  sansey написав:СевГОК
ИнГОК
http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html


Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

Отсквизили по 2,56 грн./акцию :shock: :shock: :shock:

Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК



Судиться нужно , а не ходить подачки получать в банк . Я в банк не ногой , иск готовится .
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:09

Re: Squeeze-out

а по Азовке какой результат?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:10

Re: Squeeze-out

Кто знает кто поделиться?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:11

Re: Squeeze-out

Пожалуйста а на основании чего иск?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18

  Vladimir1977 написав:Пожалуйста а на основании чего иск?


Почитайте ветку за последний месяц , там многое можно понять . У каждого свои основания . Сколько юристов - столько и мнений . Если интересует мои основания , пишите в личку .
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