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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44

Казино рояль...

ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37

  sansey написав:ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.

А с прибыли и налоги платятся.
Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности))
St/2
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