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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 8.3 5 4
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
0
0
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
0
0
7. менше 10 тис грн;
50%
2
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
25%
1
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44

Казино рояль...

ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37

  sansey написав:ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.

А с прибыли и налоги платятся.
Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:01

СевГОК
Чистая прибыль за 2017 год 7,79 млрд.грн. (3,36 грн./акция)
сквиз-аут 4,45 грн./акция.



ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.



ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

sansey
этот пост Димону в рамочку и на стену.
как монумент его работы на благо одного известного гражданина.
позорник ху..ев.
стыдобище-то какое...

и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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