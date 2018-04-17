Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 13141516 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 8.3 5 4 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 0 0 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 0 0 6. 10 тис - 100 тис грн; 0 0 7. менше 10 тис грн; 50% 2 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 0 0 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 25% 1 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 25% 1 Всього голосів : 4 Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44 Казино рояль... ИнГОК

Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

сквиз-аут 2,56 грн./акция.



ЦГОК

Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)

сквиз-аут 3,89 грн./акция. sansey

Повідомлень: 1262 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1088 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37 sansey написав: ИнГОК

Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

сквиз-аут 2,56 грн./акция.



ЦГОК

Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)

сквиз-аут 3,89 грн./акция.

А с прибыли и налоги платятся.

Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности)) А с прибыли и налоги платятся.Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности)) St/2

Повідомлень: 10295 З нами з: 02.09.08 Подякував: 655 раз. Подякували: 1456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 20:01 СевГОК

Чистая прибыль за 2017 год 7,79 млрд.грн. (3,36 грн./акция)

сквиз-аут 4,45 грн./акция.





ЦГОК

Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)

сквиз-аут 3,89 грн./акция.





ИнГОК

Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

сквиз-аут 2,56 грн./акция. sansey

Повідомлень: 1262 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1088 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06 sansey

этот пост Димону в рамочку и на стену.

как монумент его работы на благо одного известного гражданина.

позорник ху..ев.

стыдобище-то какое...



и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12605 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1693 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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