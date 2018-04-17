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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.7 5 6
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
0
0
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
17%
1
7. менше 10 тис грн;
50%
3
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
17%
1
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44

Казино рояль...

ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37

  sansey написав:ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.

А с прибыли и налоги платятся.
Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:01

СевГОК
Чистая прибыль за 2017 год 7,79 млрд.грн. (3,36 грн./акция)
сквиз-аут 4,45 грн./акция.



ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.



ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

sansey
этот пост Димону в рамочку и на стену.
как монумент его работы на благо одного известного гражданина.
позорник ху..ев.
стыдобище-то какое...

и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:16

Ну зачем же Вы так Юрий ;)
Они еще молоды и даже не представляют, что такое сотни тысяч человек голодных акционеров в стране лишеной будущего, с зарплатой 7$ в день, которым со временем, по любимому им ящику, парни из "альтернативных" партий научно обьяснят куда делись их акции. Фунтик превратится в полноценного козла, а в суете чего только не случится ? Могут и подоить приняв за корову или постричь приняв за овцу. Гнев толпы, это не ропот кучки проффиков, а хороший полноценный инструмент для манипуляций в руках популистов и новых поворотов(переворотов) пострадянськой истории.
Удивляюсь цене вопроса. Не уж то рыжего подставят его же собственными руками? :roll: Предвыборная греча с корочками, дороже будет, чем стоимость обратного выкупа :mrgreen: :twisted:
paolot
 
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