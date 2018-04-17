Squeeze-out

Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.
ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44
Казино рояль...
ИнГОК
ЦГОК
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37
А с прибыли и налоги платятся.
Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности))
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:01
СевГОК
ЦГОК
ИнГОК
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06
sansey
этот пост Димону в рамочку и на стену.
как монумент его работы на благо одного известного гражданина.
позорник ху..ев.
стыдобище-то какое...
и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:16
Ну зачем же Вы так Юрий
Они еще молоды и даже не представляют, что такое сотни тысяч человек голодных акционеров в стране лишеной будущего, с зарплатой 7$ в день, которым со временем, по любимому им ящику, парни из "альтернативных" партий научно обьяснят куда делись их акции. Фунтик превратится в полноценного козла, а в суете чего только не случится ? Могут и подоить приняв за корову или постричь приняв за овцу. Гнев толпы, это не ропот кучки проффиков, а хороший полноценный инструмент для манипуляций в руках популистов и новых поворотов(переворотов) пострадянськой истории.
Удивляюсь цене вопроса. Не уж то рыжего подставят его же собственными руками? Предвыборная греча с корочками, дороже будет, чем стоимость обратного выкупа
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