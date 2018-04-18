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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.5 5 8
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
0
0
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
13%
1
7. менше 10 тис грн;
63%
5
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
13%
1
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:44

Казино рояль...

ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:37

  sansey написав:ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.


ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.

А с прибыли и налоги платятся.
Теперь мы знаем, в зубожінні України виноват фондовый рынок в целом и миноритарии в частности))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:01

СевГОК
Чистая прибыль за 2017 год 7,79 млрд.грн. (3,36 грн./акция)
сквиз-аут 4,45 грн./акция.



ЦГОК
Чистая прибыль за 2017 год 2,71 млрд.грн. (2,28 грн./акция)
сквиз-аут 3,89 грн./акция.



ИнГОК
Чистая прибыль за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
сквиз-аут 2,56 грн./акция.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

sansey
этот пост Димону в рамочку и на стену.
как монумент его работы на благо одного известного гражданина.
позорник ху..ев.
стыдобище-то какое...

и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:16

Ну зачем же Вы так Юрий ;)
Они еще молоды и даже не представляют, что такое сотни тысяч человек голодных акционеров в стране лишеной будущего, с зарплатой 7$ в день, которым со временем, по любимому им ящику, парни из "альтернативных" партий научно обьяснят куда делись их акции. Фунтик превратится в полноценного козла, а в суете чего только не случится ? Могут и подоить приняв за корову или постричь приняв за овцу. Гнев толпы, это не ропот кучки проффиков, а хороший полноценный инструмент для манипуляций в руках популистов и новых поворотов(переворотов) пострадянськой истории.
Удивляюсь цене вопроса. Не уж то рыжего подставят его же собственными руками? :roll: Предвыборная греча с корочками, дороже будет, чем стоимость обратного выкупа :mrgreen: :twisted:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:36

Re: Squeeze-out

Интересно, сокольки сквизднутых акций СевГока хватит, чтобы нанять ребят, которые бы попростреливали колени всем причастным к разработке законопроекта о squeeze out?
smmmanagerua
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 00:41

Re: Squeeze-out

Доброе время суток всем!

The TCC requires a two-level test for the application of the squeeze out right. First, the controlling company should hold at least 90 percent of the shares and voting rights. Second, the minority should be preventing the functioning of the company in the ways stated in the relevant article
.

TCC требует двухуровневого теста для применения выжимания вправо. Во-первых, контролирующая компания должна удерживать не менее 90 процентов акций и права голоса. Во-вторых, меньшинство должно препятствовать функционированию компании способами, указанными в соответствующей статье.


http://www.mondaq.com/turkey/x/235162/S ... rent+Rules

Если сравнить с Украиной то слово "грабеж" очень подходит.
dvs
 
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