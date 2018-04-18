Squeeze-out

Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

sansey

этот пост Димону в рамочку и на стену.

как монумент его работы на благо одного известного гражданина.

позорник ху..ев.

стыдобище-то какое...



и Либанову тоже, только ему нужно пошире рамочку, чтобы не затерялась на фоне.

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