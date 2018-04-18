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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 6.9 5 10
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
10%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
1
7. менше 10 тис грн;
60%
6
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
10%
1
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:32

  Yuri_T написав:зачетная голосовалка :)
прочитал все 10 :shock: пунктов, но не угадал свой.

Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Суть вопроса по хорошему - цена выкупа. Должна быть такой, чтобы желание у мажоров отбивало напрочь и я (минор) не помышлял о заявах (жалобах , исках и пр.)в НКЦПФР, Эмитенту, ФДМУ, ГС и т.п.
Фразу -отбивало напрочь, подчеркнуть жирным.
И пусть решает (не путать "порешает") стоит оно того?! И если все же цель оправдывает средства, то пожалуйста - оценка бумаги по принципу due diligence от аудитора с уставником не ниже 5% от активов баланса эмитента и ВПЕРЕД, пусть выкупает себе на здоровье. И это точно должна быть проблема последнего, но никак не моя (минора).
А "пищалку" некоторых довольно улыбащихся членов на фото при принятии закона 1983 - про отсутствие релевантных аудиторов, можно решить к примеру (было бы желание), банковской гарантией которую покупает оценщик по принципу туроператоров. Ликвидный залог на 3-4 млрд.грн., 2-3% годовых и ты уже "бог" можешь оценивать хоть Аваль , хоть Азовсталь. А "пьянка" пойдет, глядишь и актуарии из китайской Ping An Insurance Group захотят бухнуть с Хромаевым напару ... :mrgreen:
ПС. Страна правового нигелизма. Виновных знаем, помним. Ничто не забыто, никто не забыт :!: :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:45

  dvs написав:Яснее ясного, что ничего общего с принципами Евросоюза нет в этих "прогрессивных" законах. Ясно что надули.
Но что же дальше?
Забираем деньги и приобретаем акции другого предприятия и там то же самое - нас выбрасывают еще раз?
Прошу прощения за не компетентность, к сожалению начинаешь думать только когда петух клюнет.
Может кто подскажет?
Значит с сторону акций и смотреть нечего?

Читая ваше сообщение , перед глазами всплывают пламенные спичи Эллы Либановой (?!"знакомый фамилий" :roll: ) о втором и третьем уровне пенсионной системы. Интересный дисскус закручивается - "покупка цб на деньги пенсне" :lol: и дальнейший "сквизе" по цене от "рене" бу-га- га..
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