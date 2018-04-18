Squeeze-out

Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Суть вопроса по хорошему - цена выкупа. Должна быть такой, чтобы желание у мажоров отбивало напрочь и я (минор) не помышлял о заявах (жалобах , исках и пр.)в НКЦПФР, Эмитенту, ФДМУ, ГС и т.п.
Фразу -отбивало напрочь, подчеркнуть жирным.
И пусть решает (не путать "порешает") стоит оно того?! И если все же цель оправдывает средства, то пожалуйста - оценка бумаги по принципу due diligence от аудитора с уставником не ниже 5% от активов баланса эмитента и ВПЕРЕД, пусть выкупает себе на здоровье. И это точно должна быть проблема последнего, но никак не моя (минора).
А "пищалку" некоторых довольно улыбащихся членов на фото при принятии закона 1983 - про отсутствие релевантных аудиторов, можно решить к примеру (было бы желание), банковской гарантией которую покупает оценщик по принципу туроператоров. Ликвидный залог на 3-4 млрд.грн., 2-3% годовых и ты уже "бог" можешь оценивать хоть Аваль , хоть Азовсталь. А "пьянка" пойдет, глядишь и актуарии из китайской Ping An Insurance Group захотят бухнуть с Хромаевым напару ...
ПС. Страна правового нигелизма. Виновных знаем, помним. Ничто не забыто, никто не забыт