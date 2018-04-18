Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 14151617 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 11 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 9% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 0 0 6. 10 тис - 100 тис грн; 9% 1 7. менше 10 тис грн; 55% 6 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 0 0 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 18% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 9% 1 Всього голосів : 11 Додано: Чет 19 кві, 2018 10:32 Yuri_T написав: зачетная голосовалка

прочитал все 10 пунктов, но не угадал свой. зачетная голосовалкапрочитал все 10пунктов, но не угадал свой.

Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Суть вопроса по хорошему - цена выкупа. Должна быть такой, чтобы желание у мажоров отбивало напрочь и я (минор) не помышлял о заявах (жалобах , исках и пр.)в НКЦПФР, Эмитенту, ФДМУ, ГС и т.п.

Фразу -отбивало напрочь, подчеркнуть жирным.

И пусть решает (не путать "порешает") стоит оно того?! И если все же цель оправдывает средства, то пожалуйста - оценка бумаги по принципу due diligence от аудитора с уставником не ниже 5% от активов баланса эмитента и ВПЕРЕД, пусть выкупает себе на здоровье. И это точно должна быть проблема последнего, но никак не моя (минора).

А "пищалку" некоторых довольно улыбащихся членов на фото при принятии закона 1983 - про отсутствие релевантных аудиторов, можно решить к примеру (было бы желание), банковской гарантией которую покупает оценщик по принципу туроператоров. Ликвидный залог на 3-4 млрд.грн., 2-3% годовых и ты уже "бог" можешь оценивать хоть Аваль , хоть Азовсталь. А "пьянка" пойдет, глядишь и актуарии из китайской Ping An Insurance Group захотят бухнуть с Хромаевым напару ...

ПС. Страна правового нигелизма. Виновных знаем, помним. Ничто не забыто, никто не забыт Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Суть вопроса по хорошему - цена выкупа. Должна быть такой, чтобы желание у мажоров отбивало напрочь и я (минор) не помышлял о заявах (жалобах , исках и пр.)в НКЦПФР, Эмитенту, ФДМУ, ГС и т.п.Фразу -отбивало напрочь, подчеркнуть жирным.И пусть решает (не путать "порешает") стоит оно того?! И если все же цель оправдывает средства, то пожалуйста - оценка бумаги по принципу due diligence от аудитора с уставником не ниже 5% от активов баланса эмитента и ВПЕРЕД, пусть выкупает себе на здоровье. И это точно должна быть проблема последнего, но никак не моя (минора).А "пищалку" некоторых довольно улыбащихся членов на фото при принятии закона 1983 - про отсутствие релевантных аудиторов, можно решить к примеру (было бы желание), банковской гарантией которую покупает оценщик по принципу туроператоров. Ликвидный залог на 3-4 млрд.грн., 2-3% годовых и ты уже "бог" можешь оценивать хоть Аваль , хоть Азовсталь. А "пьянка" пойдет, глядишь и актуарии из китайской Ping An Insurance Group захотят бухнуть с Хромаевым напару ...ПС. Страна правового нигелизма. Виновных знаем, помним. Ничто не забыто, никто не забыт paolot Повідомлень: 15 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 10:45 dvs написав: Яснее ясного, что ничего общего с принципами Евросоюза нет в этих "прогрессивных" законах. Ясно что надули.

Но что же дальше?

Забираем деньги и приобретаем акции другого предприятия и там то же самое - нас выбрасывают еще раз?

Прошу прощения за не компетентность, к сожалению начинаешь думать только когда петух клюнет.

Может кто подскажет?

Значит с сторону акций и смотреть нечего? Яснее ясного, что ничего общего с принципами Евросоюза нет в этих "прогрессивных" законах. Ясно что надули.Но что же дальше?Забираем деньги и приобретаем акции другого предприятия и там то же самое - нас выбрасывают еще раз?Прошу прощения за не компетентность, к сожалению начинаешь думать только когда петух клюнет.Может кто подскажет?Значит с сторону акций и смотреть нечего?

Читая ваше сообщение , перед глазами всплывают пламенные спичи Эллы Либановой (?!"знакомый фамилий" ) о втором и третьем уровне пенсионной системы. Интересный дисскус закручивается - "покупка цб на деньги пенсне" и дальнейший "сквизе" по цене от "рене" бу-га- га.. Читая ваше сообщение , перед глазами всплывают пламенные спичи Эллы Либановой (?!"знакомый фамилий") о втором и третьем уровне пенсионной системы. Интересный дисскус закручивается - "покупка цб на деньги пенсне"и дальнейший "сквизе" по цене от "рене" бу-га- га.. paolot Повідомлень: 15 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 12:01 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73409646



11.04.2018Справа № 910/2483/18



За позовом Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синегрія-7"



до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД"



2. Публічного акціонерного товариства "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"





1. В порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36380332):



- інформацію щодо найвищої ціни, за якою ТОВ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД», його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, а саме: ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код НЕ 174860), ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (ідентифікаційний код 34334895), ДЖІ.ПІ.ЕЛ. ІНДЖЕН ПАУЕР ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код НЕ 376223), ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (ідентифікаційний код 34284942), ПРИВАТНЕ АТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (код за ЄДРПОУ 13490997), ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 34225325), ПРИВАТНЕ АТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353), ПРИВАТНЕ АТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186), ПРИВАТНЕ АТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ» (код за ЄДРПОУ 13494943) та інші афілійовані або треті особи, що діють спільно з Відповідач-1, зокрема, ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) (ідентифікаційний код НЕ 362570), придбавали акції ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (код І8ІМ ІІА00008044) у період з 08.09.2016 року по 07.12.2017 року;



- інформацію про найвищу ціну, за якою Відповідач-1, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», в період з 8 вересня 2016 року по 7 грудня 2017 р, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать Відповідачу-1, за даними його останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів Відповідач-1;



- інформацію про загальну вартість активів Відповідача-1 за даними його останньої річної фінансової звітності; DmitryZP Повідомлень: 3878 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 618 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 17:06 paolot написав: Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Аналогично. Право мажора сквизить должно быть.

А у мінора обов'язок продати (не залежно від ціни), якщо мажор захоче викупити. Так ?

Право продати мінор мав і має, не залежно від змін до закону. А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ? А у мінора обов'язок продати (не залежно від ціни), якщо мажор захоче викупити. Так ?Право продати мінор мав і має, не залежно від змін до закону. А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ? Serhij

Повідомлень: 877 З нами з: 06.01.12 Подякував: 106 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 17:15 Serhij написав: paolot написав: Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Аналогично. Право мажора сквизить должно быть.

А у мінора обов'язок продати (не залежно від ціни), якщо мажор захоче викупити. Так ? А у мінора обов'язок продати (не залежно від ціни), якщо мажор захоче викупити. Так ?



При условии, что выкуп соответствует закону и нет оснований для спора . А для спора любого , основание всегда найти можно. При условии, что выкуп соответствует закону и нет оснований для спора . А для спора любого , основание всегда найти можно. AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1061 З нами з: 10.09.10 Подякував: 96 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 17:34 V$Epropalo написав: При условии, что выкуп соответствует закону и нет оснований для спора . А для спора любого , основание всегда найти можно. При условии, что выкуп соответствует закону и нет оснований для спора . А для спора любого , основание всегда найти можно.

А як на Вашу думку, по MMKI, CGOK, SGOK викуп по закону проходить ? А як на Вашу думку, по MMKI, CGOK, SGOK викуп по закону проходить ? Serhij

Повідомлень: 877 З нами з: 06.01.12 Подякував: 106 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Serhij V$Epropalo і 0 гостейМодератори: Ірина_ реклама