Squeeze-out

Yuri_T написав:зачетная голосовалка прочитал все 10 пунктов, но не угадал свой.
Аналогично. Право мажора сквизить должно быть. Суть вопроса по хорошему - цена выкупа. Должна быть такой, чтобы желание у мажоров отбивало напрочь и я (минор) не помышлял о заявах (жалобах , исках и пр.)в НКЦПФР, Эмитенту, ФДМУ, ГС и т.п. Фразу -отбивало напрочь, подчеркнуть жирным. И пусть решает (не путать "порешает") стоит оно того?! И если все же цель оправдывает средства, то пожалуйста - оценка бумаги по принципу due diligence от аудитора с уставником не ниже 5% от активов баланса эмитента и ВПЕРЕД, пусть выкупает себе на здоровье. И это точно должна быть проблема последнего, но никак не моя (минора). А "пищалку" некоторых довольно улыбащихся членов на фото при принятии закона 1983 - про отсутствие релевантных аудиторов, можно решить к примеру (было бы желание), банковской гарантией которую покупает оценщик по принципу туроператоров. Ликвидный залог на 3-4 млрд.грн., 2-3% годовых и ты уже "бог" можешь оценивать хоть Аваль , хоть Азовсталь. А "пьянка" пойдет, глядишь и актуарии из китайской Ping An Insurance Group захотят бухнуть с Хромаевым напару ... ПС. Страна правового нигелизма. Виновных знаем, помним. Ничто не забыто, никто не забыт
dvs написав:Яснее ясного, что ничего общего с принципами Евросоюза нет в этих "прогрессивных" законах. Ясно что надули. Но что же дальше? Забираем деньги и приобретаем акции другого предприятия и там то же самое - нас выбрасывают еще раз? Прошу прощения за не компетентность, к сожалению начинаешь думать только когда петух клюнет. Может кто подскажет? Значит с сторону акций и смотреть нечего?
Читая ваше сообщение , перед глазами всплывают пламенные спичи Эллы Либановой (?!"знакомый фамилий" ) о втором и третьем уровне пенсионной системы. Интересный дисскус закручивается - "покупка цб на деньги пенсне" и дальнейший "сквизе" по цене от "рене" бу-га- га..
За позовом Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синегрія-7"
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД"
2. Публічного акціонерного товариства "ДТЕК "ДНІПРОЕНЕРГО"
1. В порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36380332):
- інформацію щодо найвищої ціни, за якою ТОВ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД», його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, а саме: ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код НЕ 174860), ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (ідентифікаційний код 34334895), ДЖІ.ПІ.ЕЛ. ІНДЖЕН ПАУЕР ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код НЕ 376223), ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (ідентифікаційний код 34284942), ПРИВАТНЕ АТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (код за ЄДРПОУ 13490997), ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 34225325), ПРИВАТНЕ АТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353), ПРИВАТНЕ АТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186), ПРИВАТНЕ АТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ» (код за ЄДРПОУ 13494943) та інші афілійовані або треті особи, що діють спільно з Відповідач-1, зокрема, ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) (ідентифікаційний код НЕ 362570), придбавали акції ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (код І8ІМ ІІА00008044) у період з 08.09.2016 року по 07.12.2017 року;
- інформацію про найвищу ціну, за якою Відповідач-1, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», в період з 8 вересня 2016 року по 7 грудня 2017 р, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать Відповідачу-1, за даними його останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів Відповідач-1;
- інформацію про загальну вартість активів Відповідача-1 за даними його останньої річної фінансової звітності;
paolot написав:Аналогично. Право мажора сквизить должно быть.
А у мінора обов'язок продати (не залежно від ціни), якщо мажор захоче викупити. Так ? Право продати мінор мав і має, не залежно від змін до закону. А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ?
V$Epropalo написав:При условии, что выкуп соответствует закону и нет оснований для спора . А для спора любого , основание всегда найти можно.
А як на Вашу думку, по MMKI, CGOK, SGOK викуп по закону проходить ?
Конечно нет. Практики ещё нет , но похоже вскоре мы увидим первые решения. Почитайте, ссылку на ухвалу выше . ДТЕК порадовал клопотанням про допит позивача як свідка. Ох и гнилые вопросики там , хитрые такие . Потому: кто намерен судиться, к эскроу счетам не прикасайтесь даже !
V$Epropalo написав:Потому: кто намерен судиться, к эскроу счетам не прикасайтесь даже!
мы ведь не знаем сути искового заявления, что именно взыскивает истец. из ухвалы не понятна правовая природа этих 305к грн., равно как не ясно из этой ухвалы: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72671055 потому пока сложно понять, на какие именно обстоятельства ответчик пытается обратить внимание суда, задавая эти 5 вопросов, особенно пятый. типа "раз получил деньги, значит согласился с ценой"? банально и не доказуемо. но это имхо. Ваш совет, скорее всего, имеет право на жизнь. следим за этим делом дальше.
V$Epropalo 1. Чому не законно ? Ціна ? А яка ціна по закону має бути, хоч по одному з цих трьох ? 2. По AZST був біржовий курс на УБ 27.02.2018 1,1358. Це і є середній біржовий курс за останні 3 місяці. Ну припустимо Публічна безвідклична вимога по AZST була би по 1,1358. Це законний курс згідно згідно нововведень ?
Serhij написав:V$Epropalo 1. Чому не законно ? Ціна ? А яка ціна по закону має бути, хоч по одному з цих трьох ? 2. По AZST був біржовий курс на УБ 27.02.2018 1,1358. Це і є середній біржовий курс за останні 3 місяці. Ну припустимо Публічна безвідклична вимога по AZST була би по 1,1358. Це законний курс згідно згідно нововведень ?
У меня своя точка зрения , что например по mmki или azst вообще нет права у barlenco на сквиз . Пусть для начала выполнят все вимоги , чтобы соответствовать компании имеющей на это право . Но вы же видите по ДТЕК они в 4 пункте просят позивача подтвердить , что у него нет претензий к праву на сквиз , а есть претензия по цене ))). Ну а если по цене , отвечая на ваш вопрос то там чётко написано , что в определённых случаях выбирается цена НАИВЫСШАЯ из возможноприменненных к конкретному сквизу . Во многих случаях 90% от балансовой стоимости активов и есть наивысшая . Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс .