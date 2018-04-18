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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41
V$Epropalo написав:
...Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс .
вполне вероятно.
тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:44
sansey написав:
Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)
Отсквизили по 2,56 грн./акцию
Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК
да уж, велкам ту юкрейн, епта
главное оружие рашистов - ложь
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