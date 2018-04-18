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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 15161718

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 11
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
9%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
1
7. менше 10 тис грн;
55%
6
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
18%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41

  V$Epropalo написав:...Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс .

вполне вероятно.
тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:44

  sansey написав:
  sansey написав:СевГОК
ИнГОК
http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html


Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

Отсквизили по 2,56 грн./акцию :shock: :shock: :shock:

Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК



да уж, велкам ту юкрейн, епта :?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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