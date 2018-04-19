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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 15161718 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 11 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 9% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 0 0 6. 10 тис - 100 тис грн; 9% 1 7. менше 10 тис грн; 55% 6 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 0 0 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 18% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 9% 1 Всього голосів : 11 Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41 V$Epropalo написав: ...Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс . ...Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс .

вполне вероятно.

тогда чему помешает получение денег в ПУМБ? вполне вероятно.тогда чему помешает получение денег в ПУМБ? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12613 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 18:44 sansey написав: sansey написав: СевГОК

ИнГОК

http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html СевГОКИнГОК



Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)



Отсквизили по 2,56 грн./акцию



Оценщика на мыло!!!

ждем СевГОК и ЦГОК Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)Отсквизили по 2,56 грн./акциюОценщика на мыло!!!ждем СевГОК и ЦГОК





да уж, велкам ту юкрейн, епта да уж, велкам ту юкрейн, епта главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 2935 З нами з: 16.10.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 22:02 Serhij написав: А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ? А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ?

Я тоже видать "не догоняю":

1.почему у минора не может быть обязанностей, в т.ч. продажи ? Почитайте ЗУ ПРО АТ, там есть обов'язки акціонерів. Более того само государство имеет право принудительного выкупа при решении вопросов общегосударственного значения (строительство инфраструктуры). Задайтесь вопросом:Чем отличается выкуп земельного участка для общественных нужд и принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости? И по какой цене это происходит. Или скажете, что в законах присутствует ОБЯЗАННОСТЬ продажи физ.лицом в этом случае?

2.почему минор должен быть против цены определенной признанным (релевантным) аудитором по отработанной мировой практике ? Имхо, в Украине сложилась ситуация , когда цены акций могут быть занижены (на той же УБ) годами. Ликвидность в диспропорции. Более того, накоплен большой опыт в бесконечности судебных споров относительно прав-обязанностей физических, юридических лиц. Иными словами, (в моем понимании) процедура привлечения оценщика может оказаться наиболее адекватной для украинских реалий, поскольку есть точность формул и математических расчетов которые осталось привязать к мировой практике. А не начинать оспаривать Конституцию и по уши зарываться в тонкости норм.прав.документов украинского законодательства трактование и значение , которых может иметь бесконечное множество и споры длиться годами.

Другой вопрос, попытки увести нас от ОБОСНОВАННОГО определения цены в плоскость "юридичних змагань" о праве как таковом. Где вы юристам " г-на рене" еще останетесь должны по факту своего же иска...

Попутно поливая грязью всех оценщиков со словами "можно купить результат", у которых как раз сама-то процедура и результат оценки более стандартизирован, понятен, имеет гораздо больше шансов быть оспоренным в случае не соответствия ПРАКТИКЕ и может быть всегда рецензирован коллегами из других стран.



Без обид, сложно понять мотивы тех, кто так цепляется за сам факт владения правами акционера. Больше должен волновать механизм их реализации. Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно?

Или есть другие мотивы ? Я тоже видать "не догоняю":1.почему у минора не может быть обязанностей, в т.ч. продажи ? Почитайте ЗУ ПРО АТ, там есть обов'язки акціонерів. Более того само государство имеет право принудительного выкупа при решении вопросов общегосударственного значения (строительство инфраструктуры). Задайтесь вопросом:Чем отличается выкуп земельного участка для общественных нужд и принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости? И по какой цене это происходит. Или скажете, что в законах присутствует ОБЯЗАННОСТЬ продажи физ.лицом в этом случае?2.почему минор должен быть против цены определенной признанным (релевантным) аудитором по отработанной мировой практике ? Имхо, в Украине сложилась ситуация , когда цены акций могут быть занижены (на той же УБ) годами. Ликвидность в диспропорции. Более того, накоплен большой опыт в бесконечности судебных споров относительно прав-обязанностей физических, юридических лиц. Иными словами, (в моем понимании) процедура привлечения оценщика может оказаться наиболее адекватной для украинских реалий, поскольку есть точность формул и математических расчетов которые осталось привязать к мировой практике. А не начинать оспаривать Конституцию и по уши зарываться в тонкости норм.прав.документов украинского законодательства трактование и значение , которых может иметь бесконечное множество и споры длиться годами.Другой вопрос, попытки увести нас от ОБОСНОВАННОГО определения цены в плоскость "юридичних змагань" о праве как таковом. Где вы юристам " г-на рене" еще останетесь должны по факту своего же иска...Попутно поливая грязью всех оценщиков со словами "можно купить результат", у которых как раз сама-то процедура и результат оценки более стандартизирован, понятен, имеет гораздо больше шансов быть оспоренным в случае не соответствия ПРАКТИКЕ и может быть всегда рецензирован коллегами из других стран.Без обид, сложно понять мотивы тех, кто так цепляется за сам факт владения правами акционера. Больше должен волновать механизм их реализации. Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно?Или есть другие мотивы ? paolot Повідомлень: 17 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14 Yuri_T написав: тогда чему помешает получение денег в ПУМБ? тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?

Пятый вопрос сформулирован весьма интересно. Попытка зацепиться за факт получения денег, как признания и согласия с ценой выкупа ? Пятый вопрос сформулирован весьма интересно. Попытка зацепиться за факт получения денег, как признания и согласия с ценой выкупа ? paolot Повідомлень: 17 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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