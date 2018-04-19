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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 15161718

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 12
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
8%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
0
0
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
1
7. менше 10 тис грн;
58%
7
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
17%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41

  V$Epropalo написав:...Потому думаю что Синергия -7 протягивает " икс о возмещении убытка " между оценкой и применяемой нормой определения цены к конкретному сквизу . И эта разница у них исходит в 350 тыс .

вполне вероятно.
тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:44

  sansey написав:
  sansey написав:СевГОК
ИнГОК
http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html


Чистая прибыль ИнГОКа за 2017 год 5,71 млрд.грн. (2,07 грн./акция)

Отсквизили по 2,56 грн./акцию :shock: :shock: :shock:

Оценщика на мыло!!!
ждем СевГОК и ЦГОК



да уж, велкам ту юкрейн, епта :?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:02

  Serhij написав: А от обов'язок мінору на шию треба повісити. Так розуміти Ваші слова чи я щось "не доганяю" ?

Я тоже видать "не догоняю":
1.почему у минора не может быть обязанностей, в т.ч. продажи ? Почитайте ЗУ ПРО АТ, там есть обов'язки акціонерів. Более того само государство имеет право принудительного выкупа при решении вопросов общегосударственного значения (строительство инфраструктуры). Задайтесь вопросом:Чем отличается выкуп земельного участка для общественных нужд и принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости? И по какой цене это происходит. Или скажете, что в законах присутствует ОБЯЗАННОСТЬ продажи физ.лицом в этом случае?
2.почему минор должен быть против цены определенной признанным (релевантным) аудитором по отработанной мировой практике ? Имхо, в Украине сложилась ситуация , когда цены акций могут быть занижены (на той же УБ) годами. Ликвидность в диспропорции. Более того, накоплен большой опыт в бесконечности судебных споров относительно прав-обязанностей физических, юридических лиц. Иными словами, (в моем понимании) процедура привлечения оценщика может оказаться наиболее адекватной для украинских реалий, поскольку есть точность формул и математических расчетов которые осталось привязать к мировой практике. А не начинать оспаривать Конституцию и по уши зарываться в тонкости норм.прав.документов украинского законодательства трактование и значение , которых может иметь бесконечное множество и споры длиться годами.
Другой вопрос, попытки увести нас от ОБОСНОВАННОГО определения цены в плоскость "юридичних змагань" о праве как таковом. Где вы юристам " г-на рене" еще останетесь должны по факту своего же иска... :mrgreen:
Попутно поливая грязью всех оценщиков со словами "можно купить результат", у которых как раз сама-то процедура и результат оценки более стандартизирован, понятен, имеет гораздо больше шансов быть оспоренным в случае не соответствия ПРАКТИКЕ и может быть всегда рецензирован коллегами из других стран.

Без обид, сложно понять мотивы тех, кто так цепляется за сам факт владения правами акционера. Больше должен волновать механизм их реализации. Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно? :mrgreen:
Или есть другие мотивы ? :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14

  Yuri_T написав:тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?

Пятый вопрос сформулирован весьма интересно. Попытка зацепиться за факт получения денег, как признания и согласия с ценой выкупа ? :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:29

  paolot написав:
  Yuri_T написав:тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?

Пятый вопрос сформулирован весьма интересно. Попытка зацепиться за факт получения денег, как признания и согласия с ценой выкупа ? :roll:

как по-мне, так это доказывает лишь факт того, что кто-то пришел и получил в ПУМБ деньги. не больше. впрочем, у фемиды может быть иное мнение. само собой.

вот "простоватое" и банальное объяснение:
списали акции, получил деньги, заинтересовался, глубже ознакомился с вопросом, проконсультировался с адвокатом, прочитал формулировки из определений по спорам из открытых источников и решил взыскать ущерб.
почему к адвокату пошел потом? так от прихода к адвокату "перед" ничего бы не изменилось: акции были бы списаны в пользу заявителя, деньги на эскроу были бы зачислены.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:45

  paolot написав:...Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно? :mrgreen:
Или есть другие мотивы ? :roll:

думаю, у каждого найдутся свои мотивы.

зы. сейчас еще начнутся фейковые дела, где "истцы" будут осознанно проигрывать рыжему. типа того, как бенины юристы купили решение у одного судейки с напрочь отбитой башкой - Пинчука, а потом, когда споры по дивам приобрели массовый характер, засовывали решение по этому делу во все свои процессуальные документы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 04:36

  Yuri_T написав:
  paolot написав:...Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно? :mrgreen:
Или есть другие мотивы ? :roll:

думаю, у каждого найдутся свои мотивы.

зы. сейчас еще начнутся фейковые дела, где "истцы" будут осознанно проигрывать рыжему. типа того, как бенины юристы купили решение у одного судейки с напрочь отбитой башкой - Пинчука, а потом, когда споры по дивам приобрели массовый характер, засовывали решение по этому делу во все свои процессуальные документы.


Да, тоже думаю что " преюдиция " появится , но будем бороться .
Paolot - я не змагаюсь юридически ( хотя имею на это право ) , а считаю что меня наеб....ли. Этого допустить не могу . И не нужно путать принятый закон с желаниями хитрых конторок , которые хотят им воспользоваться без имения на то права !
Мало выкупалось у людей принудительно земель , а потом оказывалось, что трасса должна быть проложена левее или правее ?
Потому к закону нет вопросов , есть вопросы к конторам которые хотят этот закон натянуть на себя . У меня мнение , что многим он не подходит "по размеру" ...потому и обжалуется или их право на выкуп или цена .
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:17

Запоріжкокс

ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, по итогам работы в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 58,783 млн грн[b] с 364,317 млн грн.
Согласно опубликованному объявлению о проведении 21 мая годового общего собрания акционеров, нераспределенная прибыль компании к концу прошлого года составила [b]2 млрд 356,9 млн грн.

Уставный капитал компании - 1,193 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.

Как сообщалось, "Запорожкокс" объявил о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая в 494 раза выше номинальной стоимости акций:- цена одной акции номиналом 0,01 грн будет выкуплена по 4,94 грн каждая.


https://interfax.com.ua/news/economic/500421.html

прибуток на акцію за 2017 рік 1.058.783.000 / 1.193.000 / 100 = 8,87 грн.
нерозподілений прибуток на акцію 2.356.900.000 / 1.193.000 / 100 = 19,76 грн.
сквіз - 4,94 грн/акція
ось так :(
d_12
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