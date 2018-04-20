Squeeze-out

вполне вероятно.
тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41
вполне вероятно.
тогда чему помешает получение денег в ПУМБ?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:44
да уж, велкам ту юкрейн, епта
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:02
Я тоже видать "не догоняю":
1.почему у минора не может быть обязанностей, в т.ч. продажи ? Почитайте ЗУ ПРО АТ, там есть обов'язки акціонерів. Более того само государство имеет право принудительного выкупа при решении вопросов общегосударственного значения (строительство инфраструктуры). Задайтесь вопросом:Чем отличается выкуп земельного участка для общественных нужд и принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости? И по какой цене это происходит. Или скажете, что в законах присутствует ОБЯЗАННОСТЬ продажи физ.лицом в этом случае?
2.почему минор должен быть против цены определенной признанным (релевантным) аудитором по отработанной мировой практике ? Имхо, в Украине сложилась ситуация , когда цены акций могут быть занижены (на той же УБ) годами. Ликвидность в диспропорции. Более того, накоплен большой опыт в бесконечности судебных споров относительно прав-обязанностей физических, юридических лиц. Иными словами, (в моем понимании) процедура привлечения оценщика может оказаться наиболее адекватной для украинских реалий, поскольку есть точность формул и математических расчетов которые осталось привязать к мировой практике. А не начинать оспаривать Конституцию и по уши зарываться в тонкости норм.прав.документов украинского законодательства трактование и значение , которых может иметь бесконечное множество и споры длиться годами.
Другой вопрос, попытки увести нас от ОБОСНОВАННОГО определения цены в плоскость "юридичних змагань" о праве как таковом. Где вы юристам " г-на рене" еще останетесь должны по факту своего же иска...
Попутно поливая грязью всех оценщиков со словами "можно купить результат", у которых как раз сама-то процедура и результат оценки более стандартизирован, понятен, имеет гораздо больше шансов быть оспоренным в случае не соответствия ПРАКТИКЕ и может быть всегда рецензирован коллегами из других стран.
Без обид, сложно понять мотивы тех, кто так цепляется за сам факт владения правами акционера. Больше должен волновать механизм их реализации. Или это страх на уровне рефлекса отработанный за 20 последних лет, - если чего то лишают, то только обязательно забесплатно?
Или есть другие мотивы ?
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:14
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:29
как по-мне, так это доказывает лишь факт того, что кто-то пришел и получил в ПУМБ деньги. не больше. впрочем, у фемиды может быть иное мнение. само собой.
вот "простоватое" и банальное объяснение:
списали акции, получил деньги, заинтересовался, глубже ознакомился с вопросом, проконсультировался с адвокатом, прочитал формулировки из определений по спорам из открытых источников и решил взыскать ущерб.
почему к адвокату пошел потом? так от прихода к адвокату "перед" ничего бы не изменилось: акции были бы списаны в пользу заявителя, деньги на эскроу были бы зачислены.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:45
думаю, у каждого найдутся свои мотивы.
зы. сейчас еще начнутся фейковые дела, где "истцы" будут осознанно проигрывать рыжему. типа того, как бенины юристы купили решение у одного судейки с напрочь отбитой башкой - Пинчука, а потом, когда споры по дивам приобрели массовый характер, засовывали решение по этому делу во все свои процессуальные документы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 04:36
Да, тоже думаю что " преюдиция " появится , но будем бороться .
Paolot - я не змагаюсь юридически ( хотя имею на это право ) , а считаю что меня наеб....ли. Этого допустить не могу . И не нужно путать принятый закон с желаниями хитрых конторок , которые хотят им воспользоваться без имения на то права !
Мало выкупалось у людей принудительно земель , а потом оказывалось, что трасса должна быть проложена левее или правее ?
Потому к закону нет вопросов , есть вопросы к конторам которые хотят этот закон натянуть на себя . У меня мнение , что многим он не подходит "по размеру" ...потому и обжалуется или их право на выкуп или цена .
AA+
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:17
Запоріжкокс
прибуток на акцію за 2017 рік 1.058.783.000 / 1.193.000 / 100 = 8,87 грн.
нерозподілений прибуток на акцію 2.356.900.000 / 1.193.000 / 100 = 19,76 грн.
сквіз - 4,94 грн/акція
ось так :(
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:33
мда, реально г...ны - еще и глумятся, мол в 494 раза дороже номинала. Б.., молчали бы уже
отъем акций у акционеров, спасибо нашим законотворцам и гаранту в том числе
хитросделанные б.. - какая разница по какой цене аккумулировал пакет мажор? важна цена актива здесь и сейчас
имхо, на лицо сговор 2х олигархов - Рината и Петра, главный выгодополучатель от закона пока получается Ахметов - быстро приступил к выкупу
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