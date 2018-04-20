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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:44
Serhij
давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.
по такой логике можно обязать UNAF заплатить ренту за не добытую нефть, а арендатора земли заплатить вперед за 5 лет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:57
Yuri_T написав:
давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.
Давайте. Ніхто не знає, кожен оцінює ситуацію на свій розсуд, але кількість недобутого ресурсу також впливає на ціну. Далі можна багато філософствувати, розраховувати, але думаю, що у моєму прикладі мало хто захоче ГЗК за 12 узаконених грн. продати. Ну хіба що криптовалютчики.
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Serhij
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:08
Serhij
У предприятия гудвил положительный, а у страны сильно отрицательный, потому такие цены.
И так хорошо, что за деньги долю в бизнесе выкупают. Каких-то 25 лет назад, дали бы лопатой покопать в темном лесу. Пол века назад статья в КК была за частный бизнес.
Еще 25 пройдет еще на шаг к цивилизации будем.
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