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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:44
Serhij
давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.
по такой логике можно обязать UNAF заплатить ренту за не добытую нефть, а арендатора земли заплатить вперед за 5 лет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:57
Yuri_T написав:
давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.
Давайте. Ніхто не знає, кожен оцінює ситуацію на свій розсуд, але кількість недобутого ресурсу також впливає на ціну. Далі можна багато філософствувати, розраховувати, але думаю, що у моєму прикладі мало хто захоче ГЗК за 12 узаконених грн. продати. Ну хіба що криптовалютчики.
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Serhij
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:08
Serhij
У предприятия гудвил положительный, а у страны сильно отрицательный, потому такие цены.
И так хорошо, что за деньги долю в бизнесе выкупают. Каких-то 25 лет назад, дали бы лопатой покопать в темном лесу. Пол века назад статья в КК была за частный бизнес.
Еще 25 пройдет еще на шаг к цивилизации будем.
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St/2
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:46
St/2 написав:
Каких-то 25 лет назад, дали бы лопатой покопать в темном лесу. Пол века назад статья в КК была за частный бизнес.
Еще 25 пройдет еще на шаг к цивилизации будем.
Віталій, правильно, 30 років назад могло бути. Але для чого йти 2 вперед і 1 назад, якщо можна 3 вперед ?
Не 30, а 1
рік назад мені мажор міг запропонувати, щоб я йому продав. Захочу продам, не захочу - не продам, це було моє право. А тепер мене уже не питають, у мене це право, гарантоване Конституцією, забрали.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:06
Serhij
а как на счет норм законов о доли в ЛТД?
такое же корпоративное право, как и акции. немного иное по регулированию и "наполнению", но тоже "гарантированное".
однако, при определенных ситуациях, участники могут исключить другого участника, оценить его долю и выплатить ее стоимость. и сроки выплаты, кстати, намного дольше.
при чем, чаще всего (не всегда, но чаще) спор решается именно в плоскости стоимости части, а не правомерности исключения участника.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 21 кві, 2018 14:55
Yuri_T
По ЛТД не в курсі.
До чого Ви ведете ? Що все законно крім ціни викупу ? А якщо, наприклад, поправочку внесуть через рік, що не не менше ніж 90% від вартості активів, а скажімо не менше ніж 50% ? Можуть, щоб мінори менше в суди подавали по ціні викупу ? Можуть і обґрунтують і пояснять як нам це життя покращить. А чому саме 90%, чому не 89% ?
Якщо ми "проковтнемо" якісне погіршення, то кількісне погіршення (питання ціни) на догоду олігархам - лише питання часу. То Коломойському приватбанк, то Ахметову акції мінорів і т. д.
Звикнемо до цього - далі знову думатимуть як обдерти.
Як поставити людей на коліна ? Не треба силою, треба роз'яснити як добре стояти на колінах - і самі стануть.
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Serhij
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