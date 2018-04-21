Squeeze-out

Serhij давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает. по такой логике можно обязать UNAF заплатить ренту за не добытую нефть, а арендатора земли заплатить вперед за 5 лет.
Yuri_T написав:давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.
Давайте. Ніхто не знає, кожен оцінює ситуацію на свій розсуд, але кількість недобутого ресурсу також впливає на ціну. Далі можна багато філософствувати, розраховувати, але думаю, що у моєму прикладі мало хто захоче ГЗК за 12 узаконених грн. продати. Ну хіба що криптовалютчики.
Serhij У предприятия гудвил положительный, а у страны сильно отрицательный, потому такие цены.
И так хорошо, что за деньги долю в бизнесе выкупают. Каких-то 25 лет назад, дали бы лопатой покопать в темном лесу. Пол века назад статья в КК была за частный бизнес. Еще 25 пройдет еще на шаг к цивилизации будем.
St/2 написав:Каких-то 25 лет назад, дали бы лопатой покопать в темном лесу. Пол века назад статья в КК была за частный бизнес. Еще 25 пройдет еще на шаг к цивилизации будем.
Віталій, правильно, 30 років назад могло бути. Але для чого йти 2 вперед і 1 назад, якщо можна 3 вперед ? Не 30, а 1 рік назад мені мажор міг запропонувати, щоб я йому продав. Захочу продам, не захочу - не продам, це було моє право. А тепер мене уже не питають, у мене це право, гарантоване Конституцією, забрали.
Serhij а как на счет норм законов о доли в ЛТД? такое же корпоративное право, как и акции. немного иное по регулированию и "наполнению", но тоже "гарантированное". однако, при определенных ситуациях, участники могут исключить другого участника, оценить его долю и выплатить ее стоимость. и сроки выплаты, кстати, намного дольше. при чем, чаще всего (не всегда, но чаще) спор решается именно в плоскости стоимости части, а не правомерности исключения участника.
Yuri_T До чого Ви ведете ? Що все законно крім ціни викупу ? А якщо, наприклад, поправочку внесуть через рік, що не не менше ніж 90% від вартості активів, а скажімо не менше ніж 50% ? Можуть, щоб мінори менше в суди подавали по ціні викупу ? Можуть і обґрунтують і пояснять як нам це життя покращить. А чому саме 90%, чому не 89% ? Якщо ми "проковтнемо" якісне погіршення, то кількісне погіршення (питання ціни) на догоду олігархам - лише питання часу. То Коломойському приватбанк, то Ахметову акції мінорів і т. д. Звикнемо до цього - далі знову думатимуть як обдерти. Як поставити людей на коліна ? Не треба силою, треба роз'яснити як добре стояти на колінах - і самі стануть.
P.S. По ЛТД не знаю. Скажу образно, якщо у сусідів (ЛТД) щось вкрали і вони мовчать, то це здебільшого їхні проблеми і лише трішки мої.
Вот в этой дискуссии, один из коментаторов Yuliya Bereshchenko, по-видимому, из "реформаторов" говорит, что оно как бы так и задумывалось, что нужно обобрать миноритариев, и цена в 1 EBITDA - это для Украины еще очень справедливо: https://www.facebook.com/olexandr.yaret ... 4064080753
Serhij вы сослались на Конституцию, которой что-то гарантировано. я вам привел пример, когда корпоративного права могут лишить на вполне законных основаниях. не пойму, откуда взяты ваши выводы по всем остальным вопросам и, якобы, моего к ним отношения. или приветствуются лишь посты с лозунгами "линчевать"? я таких постов могу написать по 20 штук хоть каждый день, что и делаю, когда на дуркование хватает времени. но толку-то от них?
зы. мы все в одной лодке, не нужно натягивать сову на глобус и искать ведьм среди коллег. зыы. напишу относительно себя. документы собираю, к искам готовлюсь, склоняюсь к варианту "возмещение ущерба", общаюсь с оценщиками на предмет индикативной оценки попавших под сквиз бумаг в разрезе годовой отчетности, оспаривать право заявителя на сквиз не планирую. желаю и вам поскорее определиться в направлении своего движения.
Ок. Не хотів нікого образити, просто шкода, що позиції міноритаріїв так суттєво відрізняються, тому пости вийшли дещо емоційні. Тоді бачу картину так, що міноритаріїв можна поділити на 2 групи з наступними баченнями проблеми: 1. Не згода з цінами викупу, по більшості емітентів, але згода з самим принципом примусового викупу. 2. Не згода з самим принципом примусового викупу.