Squeeze-out

Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:44

Serhij

давайте быть справедливыми: руда в земле не принадлежит эмитенту, цена не добытого не включена в баланс, какая будет цена завтра и будет ли эмитент иметь лицензию никто не знает.

по такой логике можно обязать UNAF заплатить ренту за не добытую нефть, а арендатора земли заплатить вперед за 5 лет.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.