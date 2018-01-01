Squeeze-out

С этим навряд поспоришь, закон вступил в силу и может быть отменён другим законом или конституционным судом.
В любом случае даже инициировать изменения закона не компетенция физика.
Коллега хочет оспорить, что инициатор сквиза, конкретное юр лицо не имело права согласно закона это сделать. В случае выявления ошибок, есть вероятность откатить все назад, но по конкретной бумаге. Остальные эмитенты получат дорожную карту, как все делать правильно. Сам же процесс перехода в прат и сквиза не остановить.