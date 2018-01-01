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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 17181920 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.3 5 13 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 8% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 0 0 6. 10 тис - 100 тис грн; 8% 1 7. менше 10 тис грн; 54% 7 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 0 0 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 15% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 15% 2 Всього голосів : 13 Додано: Нед 22 кві, 2018 19:55 Serhij написав: 2. Не згода з самим принципом примусового викупу. 2. Не згода з самим принципом примусового викупу.

С этим навряд поспоришь, закон вступил в силу и может быть отменён другим законом или конституционным судом.

В любом случае даже инициировать изменения закона не компетенция физика.

Коллега хочет оспорить, что инициатор сквиза, конкретное юр лицо не имело права согласно закона это сделать. В случае выявления ошибок, есть вероятность откатить все назад, но по конкретной бумаге. Остальные эмитенты получат дорожную карту, как все делать правильно. Сам же процесс перехода в прат и сквиза не остановить. С этим навряд поспоришь, закон вступил в силу и может быть отменён другим законом или конституционным судом.В любом случае даже инициировать изменения закона не компетенция физика.Коллега хочет оспорить, что инициатор сквиза, конкретное юр лицо не имело права согласно закона это сделать. В случае выявления ошибок, есть вероятность откатить все назад, но по конкретной бумаге. Остальные эмитенты получат дорожную карту, как все делать правильно. Сам же процесс перехода в прат и сквиза не остановить. St/2

Повідомлень: 10308 З нами з: 02.09.08 Подякував: 656 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51 AZST , MMKI :

..для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ...

Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою.

Активы на 01.01.18

77,7 и 62,4 млрд.грн.

Вал.доход скорее всего будет ненамного меньше

Кто-то писал уже письма этим нехорошим людям? Что отвечают?

По суду с Днепрэнерго, я так понимаю, ответчик косит на предмет обращений к наб.совету эмитента. Акционеров Азовстали и ммк Ильича торжественно приглашают распределить "нарисованные " убытки по итогам 2017-го на собраниях 24 мая. 131 и 828 млн.грн соответственно. Шаблон остался прежним..для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ...Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою.Активы на 01.01.1877,7 и 62,4 млрд.грн.Вал.доход скорее всего будет ненамного меньшеКто-то писал уже письма этим нехорошим людям? Что отвечают?По суду с Днепрэнерго, я так понимаю, ответчик косит на предмет обращений к наб.совету эмитента. paolot Повідомлень: 18 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 кві, 2018 14:13 Re: Squeeze-out Подскажите, есть образец заявления возражения по принудительному выкупу акций ММКИ с обоснованием и адресом куда писать или коллективный иск возможно уже подан, чтобы к нему присоединиться? stuermer01

Повідомлень: 235 З нами з: 21.07.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 кві, 2018 17:45 stuermer01

не спешите с иском.

есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12636 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1699 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 кві, 2018 19:55 Yuri_T написав: stuermer01

не спешите с иском.

есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон. не спешите с иском.есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон.

Спасибо за инфо. А какой срок опротестования по ММКИ? В их письме написано, что с 1 мая начинаются выплаты миноритариям через ПУМБ. Спасибо за инфо. А какой срок опротестования по ММКИ? В их письме написано, что с 1 мая начинаются выплаты миноритариям через ПУМБ. stuermer01

Повідомлень: 235 З нами з: 21.07.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 кві, 2018 20:35 stuermer01

общий срок исковой давности - 3 года.

с момента, когда вы узнали, или должны были узнать о нарушении своих прав Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12636 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1699 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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