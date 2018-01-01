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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 17181920

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 14
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
7%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
7%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
7%
1
7. менше 10 тис грн;
50%
7
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
14%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:55

  Serhij написав:2. Не згода з самим принципом примусового викупу.

С этим навряд поспоришь, закон вступил в силу и может быть отменён другим законом или конституционным судом.
В любом случае даже инициировать изменения закона не компетенция физика.
Коллега хочет оспорить, что инициатор сквиза, конкретное юр лицо не имело права согласно закона это сделать. В случае выявления ошибок, есть вероятность откатить все назад, но по конкретной бумаге. Остальные эмитенты получат дорожную карту, как все делать правильно. Сам же процесс перехода в прат и сквиза не остановить.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51

AZST , MMKI

Акционеров Азовстали и ммк Ильича торжественно приглашают распределить "нарисованные " убытки по итогам 2017-го на собраниях 24 мая. 131 и 828 млн.грн соответственно. Шаблон остался прежним :lol: :
..для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ...
Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою.
Активы на 01.01.18
77,7 и 62,4 млрд.грн. :!:
Вал.доход скорее всего будет ненамного меньше :|
Кто-то писал уже письма этим нехорошим людям? Что отвечают?
По суду с Днепрэнерго, я так понимаю, ответчик косит на предмет обращений к наб.совету эмитента.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:13

Re: Squeeze-out

Подскажите, есть образец заявления возражения по принудительному выкупу акций ММКИ с обоснованием и адресом куда писать или коллективный иск возможно уже подан, чтобы к нему присоединиться?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:45

stuermer01
не спешите с иском.
есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:55

  Yuri_T написав:stuermer01
не спешите с иском.
есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон.

Спасибо за инфо. А какой срок опротестования по ММКИ? В их письме написано, что с 1 мая начинаются выплаты миноритариям через ПУМБ.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:35

stuermer01
общий срок исковой давности - 3 года.
с момента, когда вы узнали, или должны были узнать о нарушении своих прав
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:04

  Yuri_T написав:stuermer01
общий срок исковой давности - 3 года.
с момента, когда вы узнали, или должны были узнать о нарушении своих прав

т.е. я так понял, если я не иду в ПУМБ за выплатами, значит я не принимаю их условия.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:37

Re: Squeeze-out

https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 25/636378/
Мечтательный бычок
 
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