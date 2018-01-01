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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:55
Serhij написав:
2. Не згода з самим принципом примусового викупу.
С этим навряд поспоришь, закон вступил в силу и может быть отменён другим законом или конституционным судом.
В любом случае даже инициировать изменения закона не компетенция физика.
Коллега хочет оспорить, что инициатор сквиза, конкретное юр лицо не имело права согласно закона это сделать. В случае выявления ошибок, есть вероятность откатить все назад, но по конкретной бумаге. Остальные эмитенты получат дорожную карту, как все делать правильно. Сам же процесс перехода в прат и сквиза не остановить.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51
Акционеров Азовстали и ммк Ильича торжественно приглашают распределить "нарисованные " убытки по итогам 2017-го на собраниях 24 мая. 131 и 828 млн.грн соответственно. Шаблон остался прежним
:
..для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ...
Після отримання повідомлення по проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою.
Активы на 01.01.18
77,7 и 62,4 млрд.грн.
Вал.доход скорее всего будет ненамного меньше
Кто-то писал уже письма этим нехорошим людям? Что отвечают?
По суду с Днепрэнерго, я так понимаю, ответчик косит на предмет обращений к наб.совету эмитента.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:13
Подскажите, есть образец заявления возражения по принудительному выкупу акций ММКИ с обоснованием и адресом куда писать или коллективный иск возможно уже подан, чтобы к нему присоединиться?
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stuermer01
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:45
stuermer01
не спешите с иском.
есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:55
Yuri_T написав:stuermer01
не спешите с иском.
есть пилотное дело по DNEN, выше была ссылка, ход этого дела поможет выявить сильные/слабые стороны позиций сторон.
Спасибо за инфо. А какой срок опротестования по ММКИ? В их письме написано, что с 1 мая начинаются выплаты миноритариям через ПУМБ.
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stuermer01
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:35
stuermer01
общий срок исковой давности - 3 года.
с момента, когда вы узнали, или должны были узнать о нарушении своих прав
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:04
Yuri_T написав:stuermer01
общий срок исковой давности - 3 года.
с момента, когда вы узнали, или должны были узнать о нарушении своих прав
т.е. я так понял, если я не иду в ПУМБ за выплатами, значит я не принимаю их условия.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 20:37
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Мечтательный бычок
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Додано: Чет 26 кві, 2018 00:44
Мечтательный бычок написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/04/25/636378/
Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".
Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов
Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания
ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.
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