Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 18192021 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 14 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 7% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 7% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 7% 1 7. менше 10 тис грн; 50% 7 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 0 0 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 14% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 14% 2 Всього голосів : 14 Додано: Чет 26 кві, 2018 12:50 paolot написав: Мечтательный бычок написав: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/04/25/636378/ https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/04/25/636378/

Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".

Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов



Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания

ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них. Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годовНарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспариванияПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.



никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров".

сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента.

я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный".

"сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х.

по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.



А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ.

Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того. никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров".сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента.я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный"."сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х.по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ.Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того. Мечтательный бычок Повідомлень: 526 З нами з: 03.10.12 Подякував: 57 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ реклама