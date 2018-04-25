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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 14
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
7%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
7%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
7%
1
7. менше 10 тис грн;
50%
7
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
0
0
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
14%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:50

  paolot написав:
  Мечтательный бычок написав:https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/04/25/636378/

Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".
Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов :mrgreen:

Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания :lol:
ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.


никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров".
сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента.
я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный".
"сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х.
по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.

А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ.
Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того.
Мечтательный бычок
 
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  #<1 ... 18192021
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