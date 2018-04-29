Squeeze-out

paolot написав:
Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".
Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов
Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания
ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.
никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров".
сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента.
я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный".
"сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х.
по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.
А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ.
Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того.