Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out



Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская

компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении

контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и

кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический

завод"[AVDK] (АКХЗ).



Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V.,

нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее

аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего

контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".



При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года

принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма

верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd -

0,28196% акций).



Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.



"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией

Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания

Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652

закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -

констатируется в сообщении АКХЗ.



Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается,

составит 15 грн за акцию при номинальной стоимости 1,76 грн.

