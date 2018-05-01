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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19202122>

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.4 5 17
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
6%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
6%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
6%
1
7. менше 10 тис грн;
47%
8
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
6%
1
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
12%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:50

  paolot написав:
  Мечтательный бычок написав:https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/04/25/636378/

Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли".
Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов :mrgreen:

Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания :lol:
ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.


никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров".
сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента.
я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный".
"сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х.
по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.

А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ.
Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:38

Пресс-брифинг: "Сквиз-аут по-украински: справедливый выкуп..

zabal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:28

НКЦБФР возлагает на суды проверку сквиз-аута акций

https://finclub.net/news/nktsbfr-vozlag ... -aute.html
vad12
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 00:10

Как же комиссия и ее некоторые члены (в переносном смысле) горят желанием (в прямом смысле) направить нас в суд и ФДМУ. То призывы СРОЧНО всем несогласным писать им жалобы, теперь "срочно" в суд и фдму посылают.
Мда. Задумайтесь :!:
Не настораживает ? :roll:
Подозреваю, что называет всех манипуляторами тот, кто первый им же является.
В чем манипулирование?
Призвать к спешке и ложности выбора пути. Вместо того, чтобы понять, почему юристы "по сквизе от рене" так уверено ведут себя в судах, Члены комиссии призывают к поспешным заявлениям- требованиям всех несогласных мин.акционеров построенным на эмоциях, а не на законах Украины. Эти "необгрунтовані вимоги" к бедной "невинной" овце в мажоритарной шкуре в дальнейшем будут использованы против вас же при построении юр.защиты. И сослаться, что мол не знал, не уточнил, не успел выяснить все это будет плачем ярославны :mrgreen:
Наслушался экспертов о несправедливости ? А в чем она? В сравнительной логике бабушек на кухне из фондовых пирожков, где каждая утверждает, что с мясом дороже чем с капустой?
Белкин единственный человек из собравшихся, который упомянул правильный путь. Аргументы же в другом, в начале 31-ой минуты. Все остальное из области переписать, перепринять, передописать и т.п. Несмотря на "вечность" процессов в наших судах, решение по своему иску вы получите быстрее, чем кто-то что-то переприймет и переподпишет. :|
Можно обращаться куда угодно, в ФДМУ в том числе. Главное понимать что тебя интересует и что ты требуешь.
ПС. Мнение субьективное :arrow: в дискусиях участвовать не готов
paolot
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:29

этот закон это просто какой то узаконенный отъём собственности.
у меня по готелю голосиевской выкупают дешевле гдето в 8-10 раз чем покупал
чисто безпредел
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:32

No comments

MMKI
Валовый доход за 2017год
56,6 млрд.грн. (рост 58,5%)

AZST
Валовый доход за 2017год
:!: 69,0 млрд.грн. (рост :!: 111,0 %)
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:54

Re: Squeeze-out

AVDK получило доминирующего собственника
https://stockmarket.gov.ua/db/news/204522/show

Ждем обьявы на сквиз-аут...
double-u
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:21

Barlenco LTD

Кстати акции выкупает кипрская компания. Это означает что даже получив решение украинского суда нужно будет подавать документы в кипрский суд для его исполнения, а это недешёвое удовольствие...
slgv
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:00

  double-u написав:AVDK получило доминирующего собственника
https://stockmarket.gov.ua/db/news/204522/show

Ждем обьявы на сквиз-аут...



1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 15,00 гривень (п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «АКХЗ»;


Что там по дивам точно решили ? когда же набсовет соберётся для определения отсечки ? Наверное отсечка уже после списания бумаг будет . Ловкость рук и никакого мошенства .
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:12

avdk

Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out

Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская
компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении
контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и
кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический
завод"[AVDK] (АКХЗ).

Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V.,
нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее
аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего
контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".

При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года
принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма
верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd -
0,28196% акций).

Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.

"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией
Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания
Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652
закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -
констатируется в сообщении АКХЗ.

Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается,
составит 15 грн за акцию при номинальной стоимости 1,76 грн.
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