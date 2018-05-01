Squeeze-out

Утопия, особенно для АО, где "мертвых" акционеров десятки, если не сотни тысяч. И как быть в их случае? Тоже кивать в сторону незаконного лишения прав на собственность в которой они де-факто никогда не были собственниками? И большинству из которых понять разницу между документарной и бездокументарной формой, в силу огранниченности интелекта просто не дано. Для них красивая бумага с надписью Сертификат Акций это Священный грааль. И плевать они хотели. Говорю об этом как человек имеющий опыт скупки "с земли". Благо, что есть г-н Король который пытается развенчать этот миф, имеющий наверное с своих планах тлеющую надежду на повторение 2005-07 годов
Нарушение есть. И рецензиии отчета об оценке от ФДМУ не помогут ибо ... "предмет" прописан слугами " г-на рене " весьма точно с предупреждением попыток возможности дальнейшего оспаривания ПС. Yuri_T , все таки НС. Начинать надо с них.
никогда не понимал кивания в сторону "мертвых акционеров". сколько и какие акционеры - это не собачье дело нкцпфр (как инициатора воровства имущества в виде акций) или эмитента. я как акционер - владею. точка. мое личное дело - "мертвый" я "удобный" или "неудобный". "сотни тысяч" акционеров не нарисовались сами по себе. государство ОБЯЗАЛО их стать акционерами по причине ваучерной именной приватизации. сейчас государство пытается ОТНЯТЬ то, что НАВЯЗАЛО людям в 90-х. по-поводу "плевать они хотели" - Вы правильно понимаете. Именно "ПЛЕВАТЬ АКЦИОНЕР ХОТЕЛ" на удобство или неудобство эмитента или мажоритария. Право "ПЛЕВАТЬ" (если Вы применяете такой термин) - дано акционеру Конституцией.
А басни про то, что эмитенты несут затраты по "мертвым акционерам" - это басни для непосвященных. Никто на плечах не таскает сотни тысяч "типа мертвых" счетов в ЦБ. Все вопросы к тарифной жадности НДУ, и не более того.
Как же комиссия и ее некоторые члены (в переносном смысле) горят желанием (в прямом смысле) направить нас в суд и ФДМУ. То призывы СРОЧНО всем несогласным писать им жалобы, теперь "срочно" в суд и фдму посылают. Мда. Задумайтесь Не настораживает ? Подозреваю, что называет всех манипуляторами тот, кто первый им же является. В чем манипулирование? Призвать к спешке и ложности выбора пути. Вместо того, чтобы понять, почему юристы "по сквизе от рене" так уверено ведут себя в судах, Члены комиссии призывают к поспешным заявлениям- требованиям всех несогласных мин.акционеров построенным на эмоциях, а не на законах Украины. Эти "необгрунтовані вимоги" к бедной "невинной" овце в мажоритарной шкуре в дальнейшем будут использованы против вас же при построении юр.защиты. И сослаться, что мол не знал, не уточнил, не успел выяснить все это будет плачем ярославны Наслушался экспертов о несправедливости ? А в чем она? В сравнительной логике бабушек на кухне из фондовых пирожков, где каждая утверждает, что с мясом дороже чем с капустой? Белкин единственный человек из собравшихся, который упомянул правильный путь. Аргументы же в другом, в начале 31-ой минуты. Все остальное из области переписать, перепринять, передописать и т.п. Несмотря на "вечность" процессов в наших судах, решение по своему иску вы получите быстрее, чем кто-то что-то переприймет и переподпишет. Можно обращаться куда угодно, в ФДМУ в том числе. Главное понимать что тебя интересует и что ты требуешь. ПС. Мнение субьективное в дискусиях участвовать не готов
1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 15,00 гривень (п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «АКХЗ»;
Что там по дивам точно решили ? когда же набсовет соберётся для определения отсечки ? Наверное отсечка уже после списания бумаг будет . Ловкость рук и никакого мошенства .
Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out
Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический завод"[AVDK] (АКХЗ).
Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V., нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".
При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd - 0,28196% акций).
Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.
"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652 закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", - констатируется в сообщении АКХЗ.
Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается, составит 15 грн за акцию при номинальной стоимости 1,76 грн.