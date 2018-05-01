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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:19
V$Epropalo написав:
Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out
Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская
компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении
контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и
кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический
завод"[AVDK] (АКХЗ).
Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V.,
нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее
аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего
контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".
При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года
принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма
верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd -
0,28196% акций).
Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.
"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией
Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания
Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652
закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -
констатируется в сообщении АКХЗ.
Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается,
составит 15 грн за акцию при номинальной стоимости 1,76 грн.
Если бы это было правдой, то цена за акцию сейчас была бы 25 грн./шт.
И в бидах была бы толкотня, а не то, что сейчас.
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Мечтательный бычок
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:24
Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:37
Yuri_T написав:Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...
Мечтательный бычок не понимает видать этого.... ) Потому и стоим между 14 и 15 грн за бумагу. Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:50
11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам.
Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:59
Пенсионер написав:
11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам.
Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.
по Житомиру около 91 % было у аффилированных лиц
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V$Epropalo
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:16
V$Epropalo написав: Yuri_T написав:Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...
Мечтательный бычок не понимает видать этого.... ) Потому и стоим между 14 и 15 грн за бумагу. Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".
Честно, не думал про такой вариант...
Это ж будет шкандаль!!! ))
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Мечтательный бычок
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:20
V$Epropalo написав:
Пенсионер написав:
11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам.
Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.
по Житомиру около 91 % было у аффилированных лиц
Точно, склероз наверное подбирается...
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:26
V$Epropalo написав:
Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".
вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.
а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.
возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.
это примитивное объяснение, я понимаю, может и не объяснение вовсе, а просто мысли вслух...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:33
Yuri_T написав: V$Epropalo написав:
Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".
вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.
а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.
возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.
это примитивное объяснение, я понимаю, может и не объяснение вовсе, а просто мысли вслух...
имел ввиду что набсовет может нарушить закон по своему собранию и голосования за оттянутую отсечку в угоду " сквизаторам"
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