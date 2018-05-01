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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19202122

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.4 5 17
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
6%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
6%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
6%
1
7. менше 10 тис грн;
47%
8
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
6%
1
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
12%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:19

  V$Epropalo написав:Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out

Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская
компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении
контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и
кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический
завод"[AVDK] (АКХЗ).

Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V.,
нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее
аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего
контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".

При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года
принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма
верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd -
0,28196% акций).

Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.

"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией
Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания
Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652
закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -
констатируется в сообщении АКХЗ.

Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается,
составит 15 грн за акцию при номинальной стоимости 1,76 грн.


Если бы это было правдой, то цена за акцию сейчас была бы 25 грн./шт.
И в бидах была бы толкотня, а не то, что сейчас.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:24

Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:37

  Yuri_T написав:Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...


Мечтательный бычок не понимает видать этого.... ) Потому и стоим между 14 и 15 грн за бумагу. Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:50

Re: Squeeze-out

11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам. :) Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:59

  Пенсионер написав:11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам. :) Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.


по Житомиру около 91 % было у аффилированных лиц
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:16

  V$Epropalo написав:
  Yuri_T написав:Мечтательный бычок
это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.
а пока бабка надвое гадала...


Мечтательный бычок не понимает видать этого.... ) Потому и стоим между 14 и 15 грн за бумагу. Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".


Честно, не думал про такой вариант...
Это ж будет шкандаль!!! ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:20

  V$Epropalo написав:
  Пенсионер написав:11.79 дивидендов по Авдеевке плюс 15 грн. сквиз-аут? Пожалуй слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну если так вдруг будет, то пожалуй я буду не в претензии к Метинвесту за его сквиз-ауты по другим бумагам. :) Кстати аналогичная ситуация впрочем и по Авалю и по Житомиренерго. Там тоже ничего не мешает объявить сквиз-аут, списать бумаги и потом делать отсечку на дивиденды.


по Житомиру около 91 % было у аффилированных лиц

Точно, склероз наверное подбирается... :)
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:26

  V$Epropalo написав:Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".

вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.
а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.
возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.
это примитивное объяснение, я понимаю, может и не объяснение вовсе, а просто мысли вслух...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 19202122
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