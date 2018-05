Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 20212223> Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.4 5 17 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 6% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 6% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 6% 1 7. менше 10 тис грн; 47% 8 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 6% 1 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 12% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Сер 02 тра, 2018 10:19 V$Epropalo написав: Metinvest объявил о совместном с фирмой одежды "Фея" и кипрской Barlenco контроле 95% акций Авдеевского КХЗ и проведет squeeze-out



Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская

компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила об установлении

контроля совместно с ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.) и

кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций ЧАО " Авдеевский коксохимический

завод"[AVDK] (АКХЗ).



Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР со ссылкой на заявление Metinvest B.V.,

нидерландская компания с учетом количества акций, которые принадлежат ей и ее

аффилированным лицам, стала (опосредствовано) владельцем доминирующего

контрольного пакета акций ЧАО "АКХЗ".



При этом уточняется, что Metinvest B.V. по состоянию на 27 апреля 2018 года

принадлежит напрямую 94,60034% акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма

верхней одежды" Фея" владеет 0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd -

0,28196% акций).



Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.



"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией

Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания

Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652

закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -

констатируется в сообщении АКХЗ.



Цена принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, как ожидается,

Если бы это было правдой, то цена за акцию сейчас была бы 25 грн./шт.

это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.

это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.

Мечтательный бычок не понимает видать этого.... ) Потому и стоим между 14 и 15 грн за бумагу. Конечно если отсечка будет до даты списания то прибавим 11 грн к цене , но думаю дивы достанутся "сквизаторам". Хотя и тут наверное есть моменты в законе . Возможно еще покачать вопрос "чьи дивы".

это если бы сейчас назвали дату отсечки и она была бы раньше отъема по сквизу.

Честно, не думал про такой вариант...

вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.
а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.
возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.
это примитивное объяснение, я понимаю, может и не объяснение вовсе, а просто мысли вслух...

вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.

а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.

возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.

имел ввиду, что набсовет может нарушить закон по своему собранию и голосованию за оттянутую отсечку в угоду " сквизаторам".

вопрос "чьи дивы" не стоит. потому что законом определено.

а вот в нюансах бух.учета, аудита не силён.

возможно, распределение прибыли нужно было рыжему, чтобы сделать проводки в балансе, убрать сумму из не распределённой прибыли и поставить её в задолженность перед участниками.

я понимаю, о чем Вы.

проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума".

тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

