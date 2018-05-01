Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 20212223 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.4 5 17 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 0 0 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 6% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 6% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 6% 1 7. менше 10 тис грн; 47% 8 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 6% 1 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 12% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Сер 02 тра, 2018 12:56 Yuri_T написав: V$Epropalo

я понимаю, о чем Вы.

проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума".

тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо. я понимаю, о чем Вы.проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума".тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо.





Возможно, буду смотреть закон. В любом случае за Авдей что 15 грн , что 26,79 грн - очень мало. при дивах 11,79 грн / за 17 год и нераспределенной прибыли около 38 грн на акцию , стоимости и росте активов ежегодном . Я бы его держал долго ради дивидендов. Возможно, буду смотреть закон. В любом случае за Авдей что 15 грн , что 26,79 грн - очень мало. при дивах 11,79 грн / за 17 год и нераспределенной прибыли около 38 грн на акцию , стоимости и росте активов ежегодном . Я бы его держал долго ради дивидендов. AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1077 З нами з: 10.09.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 13:58 SGOK

Сходил сегодня в ПУМБ. Получил деньги.



ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички.

Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.



ЗЗЫ. Нет, не окончательно закончилась - еще надо дождаться "вторых" дивидендов с прошлого года. Вот и окончательно закончилась моя история с СевГОКом.Сходил сегодня в ПУМБ. Получил деньги.ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички.Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.ЗЗЫ. Нет, не окончательно закончилась - еще надо дождаться "вторых" дивидендов с прошлого года. Dimar Повідомлень: 854 З нами з: 31.08.09 Подякував: 308 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостейМодератори: Ірина_ реклама