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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:56
Yuri_T написав:V$Epropalo
я понимаю, о чем Вы.
проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума".
тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо.
Возможно, буду смотреть закон. В любом случае за Авдей что 15 грн , что 26,79 грн - очень мало. при дивах 11,79 грн / за 17 год и нераспределенной прибыли около 38 грн на акцию , стоимости и росте активов ежегодном . Я бы его держал долго ради дивидендов.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:58
Вот и окончательно закончилась моя история с СевГОКом.
Сходил сегодня в ПУМБ. Получил деньги.
ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички.
Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.
ЗЗЫ. Нет, не окончательно закончилась - еще надо дождаться "вторых" дивидендов с прошлого года.
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