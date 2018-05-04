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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 19
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
5%
1
7. менше 10 тис грн;
53%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
5%
1
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
11%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:56

  Yuri_T написав:V$Epropalo
я понимаю, о чем Вы.
проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума".
тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо.



Возможно, буду смотреть закон. В любом случае за Авдей что 15 грн , что 26,79 грн - очень мало. при дивах 11,79 грн / за 17 год и нераспределенной прибыли около 38 грн на акцию , стоимости и росте активов ежегодном . Я бы его держал долго ради дивидендов.
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:58

SGOK

Вот и окончательно закончилась моя история с СевГОКом.
Сходил сегодня в ПУМБ. Получил деньги.

ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички.
Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.

ЗЗЫ. Нет, не окончательно закончилась - еще надо дождаться "вторых" дивидендов с прошлого года. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:09

  Dimar написав:ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички.
Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.

есть письма от эмитента, есть письма от заявителя требования, есть страница размещения требования, сделайте выписку о движении акций по счету вплоть до их списания, плюс выплата денег - вполне достаточно для налоговой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:44

Может кто владеет информацией по УКРСОЦбанк грядет ли сквиз-аут?
Какую банковскую лицензию будут сдавать Альфы или Укрсоца?
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:45

Re: Squeeze-out

Кто-то уже раздобыл отчеты оценщика по Метинвесту/ДТЕК?

Вот в этой дискуссии некий Сергей Пузенко защищает позиции оценщика и говорит, что оценка произведена по законам и инструкциям.
https://www.facebook.com/sergei.puzenko ... 9740072882

Почему-то начинаю думать, что единственный путь - это оспаривание самого закона и его конституционности.
smmmanagerua
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:58

  smmmanagerua написав:Кто-то уже раздобыл отчеты оценщика по Метинвесту/ДТЕК?

Вот в этой дискуссии некий Сергей Пузенко защищает позиции оценщика и говорит, что оценка произведена по законам и инструкциям.
https://www.facebook.com/sergei.puzenko ... 9740072882

Почему-то начинаю думать, что единственный путь - это оспаривание самого закона и его конституционности.


Он выглядит в этой дискуссии как Тролль, который пишет учебники!!! По всей видимости чувак из банды рыжего )))))
reestr
 
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  #<1 ... 20212223
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