Squeeze-out

Yuri_T написав:V$Epropalo я понимаю, о чем Вы. проблема в том, что НС может не собраться вполне "законно", например по-причине: "нет кворума". тогда утверждение, что он что-то нарушил по срокам, будет спорно и практически не доказуемо.
Возможно, буду смотреть закон. В любом случае за Авдей что 15 грн , что 26,79 грн - очень мало. при дивах 11,79 грн / за 17 год и нераспределенной прибыли около 38 грн на акцию , стоимости и росте активов ежегодном . Я бы его держал долго ради дивидендов.
Dimar написав:ЗЫ. На руках из документов - только Заявление на выдачу налички. Интересно, это заявление для налоговой прокатит? Вряд ли. Тогда как подавать в следующем году отчетность? ХЗ.
есть письма от эмитента, есть письма от заявителя требования, есть страница размещения требования, сделайте выписку о движении акций по счету вплоть до их списания, плюс выплата денег - вполне достаточно для налоговой.
Vladimir1977 написав:Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь
Вы еще до сих пор акционер азовки? Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля. Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.