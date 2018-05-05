Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 тра, 2018 06:35
paolot написав: Vladimir1977 написав:
Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь
Вы еще до сих пор акционер азовки?
Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля.
Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.
Можно подумать что-то бы изменилось если бы он пришел 10-12 апреля. На подачу иска есть 3 года. Да и какой смысл что-то просить. В рамках судопроизводства судья обяжет предоставить итак в срок требуемую информацию.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:19
В новых кодексах нет, Вы должны представить доказательства попытки самостоятельного получения доказательств и отказа (в т.ч. Пассивной) в их передаче Вам
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