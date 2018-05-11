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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.4 5 20
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
5%
1
7. менше 10 тис грн;
50%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
10%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
10%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 06:35

  paolot написав:
  Vladimir1977 написав:Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь

Вы еще до сих пор акционер азовки? :shock: :mrgreen:
Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля.
Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.



Можно подумать что-то бы изменилось если бы он пришел 10-12 апреля. На подачу иска есть 3 года. Да и какой смысл что-то просить. В рамках судопроизводства судья обяжет предоставить итак в срок требуемую информацию.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:19

В новых кодексах нет, Вы должны представить доказательства попытки самостоятельного получения доказательств и отказа (в т.ч. Пассивной) в их передаче Вам
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 05:49

  Serhiy_Y написав:В новых кодексах нет, Вы должны представить доказательства попытки самостоятельного получения доказательств и отказа (в т.ч. Пассивной) в их передаче Вам


Думаю не трудно отправить письмо- запрос с уведомлением о предоставлении документов. Это и есть доказательства попытки . А дальше всё в судопроизводстве истребовать .
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:19

Re: Squeeze-out

АХМЕТОВ - ОТДАЙ НАШИ АКЦИИ!!!!
matvs
 
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