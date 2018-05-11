Squeeze-out

Vladimir1977 написав:Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь
Вы еще до сих пор акционер азовки? Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля. Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.
Можно подумать что-то бы изменилось если бы он пришел 10-12 апреля. На подачу иска есть 3 года. Да и какой смысл что-то просить. В рамках судопроизводства судья обяжет предоставить итак в срок требуемую информацию.
ВНИМАНИЮ секты «Свидетелей сквизаута». 16 мая, в 14-00 по адресу: город Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №22 пройдёт заседание Хозяйственного суда города Киева по иску физических лиц к ООО «ДТЭК ПАУЭР ТРЭЙД» о признании сделки недействительной. Это единственный известный мне иск такого рода и я прошу всех неравнодушных поддержать истцов и их адвоката присутствием в зале суда. Считаю полезным привлечение любых СМИ к освещению этого процесса. Уже немолодые люди едут из Энергодара, что бы отстоять свои и наши с вами права, НАДО ИХ ПОДДЕРЖАТЬhttp://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73440744