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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 21
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
0
0
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
2
7. менше 10 тис грн;
48%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
10%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
10%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 06:35

  paolot написав:
  Vladimir1977 написав:Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь

Вы еще до сих пор акционер азовки? :shock: :mrgreen:
Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля.
Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.



Можно подумать что-то бы изменилось если бы он пришел 10-12 апреля. На подачу иска есть 3 года. Да и какой смысл что-то просить. В рамках судопроизводства судья обяжет предоставить итак в срок требуемую информацию.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:19

В новых кодексах нет, Вы должны представить доказательства попытки самостоятельного получения доказательств и отказа (в т.ч. Пассивной) в их передаче Вам
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 05:49

  Serhiy_Y написав:В новых кодексах нет, Вы должны представить доказательства попытки самостоятельного получения доказательств и отказа (в т.ч. Пассивной) в их передаче Вам


Думаю не трудно отправить письмо- запрос с уведомлением о предоставлении документов. Это и есть доказательства попытки . А дальше всё в судопроизводстве истребовать .
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:19

Re: Squeeze-out

АХМЕТОВ - ОТДАЙ НАШИ АКЦИИ!!!!
matvs
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:27

  matvs написав:АХМЕТОВ - ОТДАЙ НАШИ АКЦИИ!!!!



Ахметов этот форум не читает)))
sansey
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:50

Буде цікаво!!!

ВНИМАНИЮ секты «Свидетелей сквизаута». 16 мая, в 14-00 по адресу: город Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №22 пройдёт заседание Хозяйственного суда города Киева по иску физических лиц к ООО «ДТЭК ПАУЭР ТРЭЙД» о признании сделки недействительной. Это единственный известный мне иск такого рода и я прошу всех неравнодушных поддержать истцов и их адвоката присутствием в зале суда. Считаю полезным привлечение любых СМИ к освещению этого процесса. Уже немолодые люди едут из Энергодара, что бы отстоять свои и наши с вами права, НАДО ИХ ПОДДЕРЖАТЬhttp://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73440744


https://www.facebook.com/groups/CorgovU ... 022624322/
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:12

дивіденди після сквізу

Акционеры УкрСиббанка приняли решение выплатить дивиденды в сумме 1,2 млрд грн по итогам 2017 года. Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Данное решение было принято на собрании акционеров 27 апреля.
Прибыль УкрСиббанк в соответствии с годовой отчетностью составила 1,467 млрд грн. На собрании акционеров было принято решение, что 1,2 млрд грн из этой суммы направить на выплату дивидендов, 194 млн грн будут направлены на покрытие накопленных ранее убытков, 73,4 млн грн будут переведены в резервный фонд.
Дивиденды решили распределить следующим образом: 576 млн грн – дивиденды по привилегированным акциям класса А, а 624 млн грн будет выплачено в качестве дивидендов по простым именным акциям.
Планируется, что выплата дивидендов состоится до 30 июня по привилегированным ценным бумагам, а держатели простых именных акций получат свой доход до 27 октября текущего года.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3869920
ось так :(
d_12
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