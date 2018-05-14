Squeeze-out

Vladimir1977 написав:Нужно найти человека в мариуполе они говорят приходите и ознакамлевайтесь
Вы еще до сих пор акционер азовки? Не обесудьте, приходить надо было числа эдак до 10-12 апреля. Но если, чем черт не шутит, что-то "покажут", например, титульную страницу отчета об оценке, мы с удовольствием Вас послушаем.
Можно подумать что-то бы изменилось если бы он пришел 10-12 апреля. На подачу иска есть 3 года. Да и какой смысл что-то просить. В рамках судопроизводства судья обяжет предоставить итак в срок требуемую информацию.
ВНИМАНИЮ секты «Свидетелей сквизаута». 16 мая, в 14-00 по адресу: город Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №22 пройдёт заседание Хозяйственного суда города Киева по иску физических лиц к ООО «ДТЭК ПАУЭР ТРЭЙД» о признании сделки недействительной. Это единственный известный мне иск такого рода и я прошу всех неравнодушных поддержать истцов и их адвоката присутствием в зале суда. Считаю полезным привлечение любых СМИ к освещению этого процесса. Уже немолодые люди едут из Энергодара, что бы отстоять свои и наши с вами права, НАДО ИХ ПОДДЕРЖАТЬhttp://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73440744
Акционеры УкрСиббанка приняли решение выплатить дивиденды в сумме 1,2 млрд грн по итогам 2017 года. Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Данное решение было принято на собрании акционеров 27 апреля. Прибыль УкрСиббанк в соответствии с годовой отчетностью составила 1,467 млрд грн. На собрании акционеров было принято решение, что 1,2 млрд грн из этой суммы направить на выплату дивидендов, 194 млн грн будут направлены на покрытие накопленных ранее убытков, 73,4 млн грн будут переведены в резервный фонд. Дивиденды решили распределить следующим образом: 576 млн грн – дивиденды по привилегированным акциям класса А, а 624 млн грн будет выплачено в качестве дивидендов по простым именным акциям. Планируется, что выплата дивидендов состоится до 30 июня по привилегированным ценным бумагам, а держатели простых именных акций получат свой доход до 27 октября текущего года.