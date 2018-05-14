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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 22
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
45%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32

  V$Epropalo написав:Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки :?


Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:30

  Камикадзе написав:
  V$Epropalo написав:Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки :?


Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика



Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35

  d_12 написав:
  evgenygilbuj написав:я не хочу свои акции продавать ! мне что в суд идти ?


для початку подивіться який результат буде 16/05 (пост вище).

Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящее :mrgreen: на заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.
Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе :roll: :?:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41

  paolot написав:
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.

Звідки Ви таку інформацію маєте ?
Serhij
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